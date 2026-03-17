La influencia de la Corona Española en Hispanoamérica explicada por los expertos: el rey siguen sin pedir perdón a México

La presidenta de México valora las palabras del Rey: "No fue todo lo que hubiéramos querido pero es un gesto de acercamiento"

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La crisis entre España y México se remonta a 2019, cuando el recién elegido presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador pidió por escrito a la corona y al gobierno español que pidieran perdón por los abusos que se cometieron durante la conquista.

En aquel momento, España rechazó esa petición, alegando que no se pueden juzgar hechos del pasado con los criterios actuales y esto provocó un enfriamiento en las relaciones que en el año 2022 llevaron a López Obrador a sugerir que se pausaran las relaciones entre ambos países.

En 2024, su sucesora en el gobierno azteca, Claudia Sheinbaum, no invitaba al rey de España a su toma de posesión y este pasado Felipe VI mencionaba esos abusos en una exposición que estaba muy estudiada. Más allá de pronunciar esa palabra, el rey quiso reivindicar las buenas intenciones de los Reyes Católicos para proteger a los indígenas. Además, recordó que determinados momentos de la historia no pueden juzgarse con la mirada del presente.

A los pies de un templo maya, el expresidente mexicano López Obrador: "Envié ya una carta al rey de España para que se haga un relato de agravios y se pida perdón", hablaba de violaciones a los derechos humanos, matanzas e imposiciones durante la conquista española de América.

Cómo influyó la Corona Española en Hispanoamérica

Reabría el debate cinco siglos después sobre cómo interpretar un episodio de nuestro pasado: "Es un error, se cae en aspectos demagógicos, en ideología, no en ciencia, no en conocimiento", explica Jorge Chauca, profesor de historia de la Universidad de Málaga.

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El rey no ha pedido perdón. Sí ha hablado de mucho abuso y controversias, pero también de que no se puede ver la historia con ojos del siglo XXII. El aporte de España a Hispanoamérica fue colosal. Hubo abusos, claro, tuvo abusos, pero fue colosal en el plano económico, político, cultural", añade el profesor.

"La monarquía hispánica fue uno de los primeros estados realmente que se planteó el hecho de debatir sobre la legitimidad de la conquista", confirma Rebeca Viñuela, profesora de Historia de Alcalá de Henares.

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También hace 500 años había normas. La corona española promulgó leyes para regular el trato a los indígenas: "Para que la corona pudiera mantener el control sobre el territorio americano y efectivamente dentro de un marco legal y se les convirtió en sujetos políticos". Con ellas querían evitar que los colonos acabaran convirtiéndose en señores feudales a miles de kilómetros sin el control de los monarcas.