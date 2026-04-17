El Gobierno ha recibido en el primer día 13.500 solicitudes de migrantes que desean regular su situación

Los primeros inmigrantes en pedir la regularización 'online' en España cuentan su experiencia: tres intentos para alcanzar la "tranquilidad"

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La tramitación de un certificado de vulnerabilidad para acceder al proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes ha generado largas colas a las puertas de los servicios sociales de los ayuntamientos de Almería, El Ejido, Roquetas de Mar o Níjar, entre otros, así como ante las entidades colaboradoras --ONG, sindicatos u organizaciones agrarias-- autorizadas para su emisión, desde las que han planteado dudas sobre la tramitación de dicho documento a lo largo del encuentro mantenido en la Subdelegación de Gobierno.

Son muchos los inmigrantes que se han acercado a las oficinas en busca de ayuda para obtener este certificado. "Mucha gente, muy complicado" contaba uno de ellos mientras hacía la cola. Y es que ese certificado se le está atragantando a más de uno. "Se nos hace complicado porque vas a un lado, te dicen una cosa, vas a otro lado y te dicen otra cosa", lamentaba otra mujer.

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Algunos necesitan incluso que les ayuden a rellenar el formulario. La espera ha sido en vano para muchos que no han podido acceder por culpa de un fallo informático y ha hecho que se fueran con "las manos vacías".

El certificado se puede descargar telemáticamente

El Ministerio de Inclusión recuerda que el certificado de vulnerabilidad se puede descargar telemáticamente. "Es supercomplicado, primero por la demanda que hay de personas intentando entrar en la página y que se colapsa la web", ha señalado otro hombre. Otro problema es el acceso a Internet, ya que hay algunos que confiesan no dominar la red. Desde Inclusión recuerdan que este trámite solo es obligatorio para quienes atraviesen esa situación de vulnerabilidad.

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Aunque la regularización exime de certificado a los solicitantes de protección internacional, el resto de los demandantes deben aportar o bien un contrato o precontrato de trabajo, ya sea por cuenta ajena o propia; o bien un documento que acredite la permanencia de unidad familiar con menores o mayores con discapacidad a cargo; o como tercera opción, un certificado que acredite una situación de vulnerabilidad sellado por entidades en materia de asistencia social.