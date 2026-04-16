La mujer, una de las primeras en presentar su solicitud de regularización 'online' tuvo que lidiar con un sistema sobrecargado

Arranca la regularización extraordinaria de migrantes con colas en consulados y oficinas: ya se puede pedir cita 'online' o presencial

Compartir







El día en que arranca el proceso de regularización de inmigrantes en España ha comenzado movidito para cientos de personas que desde la madrugada hacían colas en sus consulados. A las puertas de la sede consular de marruecos en Valencia la espera era kilométrica, pero la escena se repetía en el de Colombia. Informativos Telecinco ha sido testigo de una de las primeras peticiones que realizó una mujer paraguaya a través de la web habilitada, que se quedó colgada varias veces y solo después de tres intentos, Karina Nuñez lo consiguió.

El abogado de Extranjería, Jesús Olivo ha explicado el recorrido legal de las más de 500.000 personas que se prevé realicen la petición de la residencia legal en España, gracias al proceso de regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno, con el rechazo del PP y Vox. Tendrán que hacerlo en tiempo récord, según este experto en el tema, porque el proceso termina el próximo 30 de junio.

"Es como si te pidieran desalojar un campo de futbol en un partido de Champions y le dijeran a la gente que tienen que salir en 10 minutos". Así ha explicado este abogado que presentará desde su despacho la petición de regularización de Karina, una empleada de hogar, que lleva más de 15 años en España con un recorrido laboral subterráneo, sin derechos, ni obligaciones.

Hasta tres veces para presentar los documentos 'online' por problemas en la web

Ella y Olivo se sientan a la mesa para solicitar telemáticamente una cita para su regularización y aunque el trámite 'online' parece sencillo, no parece que todo vaya a la velocidad adecuada. En el programa informático, el abogado solo tiene que ir rellenando los datos, después sube los documentos exigidos, que ha tenido que escanear para darles un formato adecuado, mientras Karina se inquieta en la silla, pendiente del proceso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ambos están atentos al sistema, que hoy con tantos usuarios están realizando de forma simultánea desde diferentes lugares y ciudades de España. El abogado continua 'luchando' con la web y a Karina no se le quita la cara de susto por la lentitud con la que responde el sistema. Los solicitantes van sorteando las peticiones inesperadas y la expectación es máxima: cuando parecen que están a un click de la confirmación... El programa, se lo piensa y piensa y se queda colgado.

La incidencia les obliga a empezar otra vez el proceso, que vuelve a fallar hasta tres veces. Finalmente, Olivo consigue y la cara de ambos se relaja después de conseguir descargar el justificante de la petición realizada con éxito: "Creo que es una de las primeras realizadas en Madrid", dice el abogado que le da la mano a Karina. Ella mira a la cámara y enseña el documento: ¿Qué se siente? "Tranquilidad y mucha seguridad", asegura sonriente.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El caso de Karina llega a su fin.... o mejor dicho, al inicio del proceso al conseguir subir la documentación y realizar su petición oficial de regularización extraordinaria. Descarga un justificante y con este papel Karina tiene ya un salvoconducto hacia una nueva vida.

En Bilbao, en Madrid o Valencia, mientras tanto la peregrinación ha sido hacia embajadas y consulados, donde miles de inmigrantes siguen tratando de conseguir de forma exprés los documentos exigidos y que tienen que emitir sus países de origen. El proceso de regularización extrarordinaria sigue.