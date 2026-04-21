Feijóo critica algunas interpretaciones sobre el concepto de "prioridad nacional" para acceder a ayudas públicas

Arraigo o prioridad nacional: las negociaciones entre PP y Vox vuelven a tensarse por la diferencia entre estos términos

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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado algunas interpretaciones sobre el concepto de "prioridad nacional" para acceder a ayudas públicas, pactado con Vox en Extremadura, y ha querido dejar claro que ese principio se basa en el arraigo y que sólo cabe aplicarse dentro de la legalidad vigente.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Feijóo se ha remitido a lo que figura en el acuerdo firmado y a las palabras de la presidenta de Extremadura, María Guardiola, en su discurso de investidura.

"Lo importante no es lo que consideramos, sino lo que está firmado y lo que está escrito --ha recalcado--. Y lo que se está firmado, que se está practicando en otras comunidades autónomas de distinto signo, es valorar el tiempo que lleva una persona viviendo en un ayuntamiento, en la comunidad o en el país, siempre de acuerdo con las leyes".

Insiste en que lo que se aplica "es pactado"

Es lo que el PP explica como "arraigo" o "vecindad", es decir, el tiempo que se lleva viviendo en esa comunidad autónoma, con independencia de la nacionalidad de las personas que están viviendo en España. Y "por si acaso hubiera dudas", según recalca Feijóo, "nunca" se aplicará en contra de las leyes.

Por ello, y con independencia de lo que interprete Vox y lo que "considere oportuno", el líder del PP insiste en que lo que se aplica es lo pactado. "El texto no puede ser más claro, recalca. Yo lo único que pido es un poco de rigor. Leamos lo que se firma y no interpretemos ni digamos cosas distintas a las que se ha firmado".

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La negociación entre Partido Popular y Vox en Extremadura ha vuelto a tensarse a pocas horas de la investidura de María Guardiola. Tras semanas de bloqueo, ambas formaciones habían cerrado un acuerdo que incluía la entrada de Vox en el Ejecutivo autonómico con una vicepresidencia y dos consejerías, además de un paquete de medidas. Sin embargo, el pacto ha reabierto fricciones incluso antes de su puesta en marcha, especialmente por la interpretación de uno de sus puntos clave: la llamada “prioridad nacional”.