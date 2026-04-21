Félix Bolaños y Patxi López critican a Luis Argüello por acusar al Gobierno de controlar instituciones

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El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, han criticado las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, quien acusó al Gobierno de un “deseo desmedido de intervenir en la sociedad civil” y de controlar instituciones y medios.

Bolaños se ha mostrado sorprendido por estas afirmaciones y ha defendido la relación del Ejecutivo con la Iglesia, destacando que se han alcanzado cuatro acuerdos en cinco años.

Entre ellos, ha mencionado medidas sobre inmatriculaciones, cambios en la fiscalidad, la resignificación del Valle y acuerdos con el Vaticano, además de iniciativas para dar justicia a víctimas de abusos en el seno de la Iglesia.

“Nunca en la historia un Gobierno había llegado a tantos acuerdos con la Iglesia Católica”, ha subrayado, trasladando su respeto hacia Argüello. Por su parte, Patxi López ha asegurado que las declaraciones del presidente de la CEE “no hay por dónde cogerlas”, rechazando que el Gobierno controle las instituciones.

Según ha explicado, el Ejecutivo gobierna y, por tanto, toma decisiones políticas conforme a su programa, cuestionando que esto sea motivo de crítica. También ha considerado llamativo que se les acuse de confesionalidad desde una institución religiosa.