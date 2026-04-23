El acuerdo entre España y Gibraltar refuerza la cooperación, garantiza los derechos de los trabajadores transfronterizos

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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado que el modelo de relación entre Gibraltar y la comarca gaditana del Campo de Gibraltar “se transforma, en cosas prácticas y técnicas”, pero también en un nuevo modelo de convivencia. En este sentido, ha vaticinado “más encuentros” formales e informales con su “buen amigo” Fabián Picardo, ministro principal del Peñón, subrayando que el reciente encuentro en Madrid “no será el último, sin duda alguna”.

Albares ha afirmado que ambas zonas “caminan de la mano hacia un futuro compartido”, destacando que ahora será más habitual la interacción entre ambas poblaciones, que durante años “vivían de espaldas” y que ahora “se dan la mano y van a caminar juntas”. Durante las negociaciones, según ha explicado, se tuvo claro que Gibraltar y el Campo debían conformar “una única zona” con una prosperidad compartida, enviando un mensaje de seguridad a la ciudadanía: todo lo que beneficie a una parte beneficiará también a la otra.

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Medidas económicas, sociales y medioambientales

Uno de los aspectos clave del acuerdo es la situación de los trabajadores transfronterizos, que ha sido la “gran preocupación” durante el proceso. El ministro ha asegurado que los derechos presentes y futuros están totalmente garantizados, sin ningún tipo de discriminación, incluyendo la equiparación en derechos sindicales, seguros, prestaciones por desempleo y pensiones. Además, ha destacado la creación, “por primera vez en la historia”, de un mecanismo de cohesión financiera centrado en la formación y el empleo, con el objetivo de impulsar el desarrollo del Campo de Gibraltar y mejorar las oportunidades laborales.

El acuerdo también aborda cuestiones económicas, sociales y medioambientales, como una armonización en fiscalidad indirecta para garantizar un comercio equilibrado y una competencia justa, así como la aplicación de las normas de la Unión Europea en materia medioambiental. Según Albares, “las desigualdades y distorsiones son parte del pasado”, dando paso a un modelo basado en la convivencia y el desarrollo compartido.

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Entrada en vigor y eliminación de la frontera

El ministro ha calificado el pacto como “un acuerdo histórico”, perseguido por todos los gobiernos democráticos y ampliamente demandado por la comarca. A su juicio, supone un enorme salto adelante en términos de estabilidad, previsibilidad y prosperidad para los 300.000 andaluces del Campo de Gibraltar, al garantizar la movilidad de personas y mercancías y proteger el futuro de los trabajadores.

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Finalmente, ha indicado que el acuerdo entrará en vigor previsiblemente el 15 de julio y que se cumplirán los plazos para la desaparición de la frontera en La Línea de la Concepción. En este sentido, ha señalado que no solo se eliminarán las barreras físicas, sino que también se pondrán en marcha los medios técnicos necesarios para realizar los controles Schengen y aduaneros desde esa fecha, consolidando así una nueva etapa de integración y cooperación entre ambos territorios.