El Supremo analiza los audios de Koldo sin indicios de manipulación y con debate sobre su cadena de custodia

La Guardia Civil descarta manipulación en los audios de Koldo, mientras el juicio se centra en la polémica sobre su cadena de custodia

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Varios agentes de la Guardia Civil han confirmado que no existe manipulación en los audios grabados por el exasesor ministerial Koldo García, una prueba que ha generado polémica durante la sesión del juicio en el Tribunal Supremo.

Estas grabaciones dieron lugar a la imputación del exdirigente socialista Santos Cerdán en una pieza separada sobre presuntas irregularidades en adjudicaciones públicas, lo que ha motivado la protesta de la defensa de Koldo al considerar que no guardan relación con el proceso que se juzga.

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Debate sobre la cadena de custodia

La controversia surgió cuando la abogada de Koldo, Leticia de la Hoz, planteó una contrapericial centrada en la cadena de custodia de los audios, en lugar de su contenido. Según defendió, las grabaciones están en la Audiencia Nacional y ni siquiera el tribunal del Supremo tiene acceso directo a ellas.

La Fiscalía mostró su sorpresa ante esta postura. El fiscal Alejandro Luzón aseguró que no comprendía el planteamiento, recordando que los agentes comparecen para analizar los informes técnicos, no la custodia del material.

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El tribunal tuvo que retirarse a deliberar y finalmente permitió que se expusieran los informes, aunque limitando el debate a la obtención y fidelidad de las pruebas, sin entrar en su contenido.

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Sin indicios de manipulación

Cuatro agentes del Servicio de Criminalística han ratificado sus informes y han asegurado que no han detectado ninguna alteración en los audios. Incluso han señalado que, una vez bajo custodia policial, su manipulación sería “imposible”.

Por su parte, los peritos de la defensa han cuestionado que los audios no se obtuvieran directamente de los dispositivos originales, lo que, a su juicio, habría permitido una extracción más completa. No obstante, la Guardia Civil ha afirmado que sí se emplearon los sistemas adecuados.

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El debate se reavivó cuando la defensa intentó que los peritos se pronunciaran sobre la cadena de custodia, algo que el presidente del tribunal, Andrés Martínez-Arrieta, rechazó al considerar que no es competencia de los expertos técnicos.