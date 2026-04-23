Cuerpo espera recibir el sexto pago de fondos europeos de recuperación en torno a verano, tras aprobarlo la UE

Con este trámite, España avanzaría en la recta final del Plan de Recuperación, ya que solo queda un séptimo y último tramo

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El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, espera que el sexto desembolso de los fondos europeos Next Generation EU sea aprobado por la Comisión Europea en mayo y reciba la luz verde definitiva del Consejo de la UE entre junio y julio, con el objetivo de que los recursos lleguen en torno al verano.

Así lo ha señalado durante su comparecencia en la Comisión Mixta para la Unión Europea, donde ha destacado que España entra en la recta final del Plan de Recuperación, cuyo cumplimiento debe completarse antes de agosto de 2026.

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Sexto desembolso y hoja de ruta

El Gobierno solicitó en marzo este sexto tramo por un importe aproximado de 6.500 millones de euros, de los cuales unos 5.500 millones corresponden a transferencias y cerca de 1.000 millones a préstamos.

Para recibir estos fondos, España debe superar la evaluación de 78 hitos y objetivos acordados con la Comisión Europea. De aprobarse, el total de fondos recibidos superaría los 60.000 millones de euros, consolidando a España como uno de los principales beneficiarios.

El ministro ha subrayado que el Ejecutivo trabaja ya en los siguientes tramos, con el objetivo de completar todos los requisitos y recibir la totalidad de los fondos antes de finales de 2026.

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Ejecución de fondos y reparto

Hasta la fecha, las convocatorias resueltas alcanzan los 67.000 millones de euros, de los que 40.000 corresponden a la Administración General del Estado, más de 17.000 a las comunidades autónomas y unos 9.300 a entidades locales.

Cuerpo ha destacado que la tasa de ejecución se sitúa en torno al 70%, calificando el plan como un “verdadero plan de país”.

Además, ha señalado que hay 1,46 millones de beneficiarios, de los cuales el 70% son micropymes y pymes, aunque concentran el 43% del volumen total adjudicado.