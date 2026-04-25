La princesa Leonor ha remado a pleno pulmón y ha mantenido el ritmo en una prueba que requiere de un gran esfuerzo

Una moneda de 60 euros con la cara de la princesa Leonor y un avión de instrucción conmemorará su instrucción militar

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MurciaLa princesa Leonor ha demostrado su fuerza física tras rendir al máximo en las regatas de piragüismo que se han celebrado esta mañana en Santiago de la Ribera, Murcia. Tal y como recoge 'La Verdad', la hija del rey Felipe VI y la reina Letizia -que se encuentra en el final de su formación militar- ha trabajado junto al resto de aspirantes en el torneo que se realiza cada año desde hace un cuarto de siglo.

Con la pala en la mano y subida a una canoa, la princesa Leonor lo ha dado todo con sus compañeros de la Academia General del Aire y del Espacio. La joven iba con el traje de neopreno distintivo de su equipo, de color azul y con las siglas AGA en la espalda, por encima del logotipo circular rojo y amarillo.

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Leonor, una más en la competición junto a sus compañeros

La princesa Leonor ha remado a pleno pulmón y ha mantenido el ritmo en una prueba que requiere de gran esfuerzo para conseguir un buen puesto. El evento se ha celebrado en la playa Barnuevo desde las 09:00 hasta las 14:00 horas. Aunque el tiempo no ha acompañado mucho, el campeonato se ha llevado a cabo con total normalidad.

Leonor de Borbón ha luchado dentro de la categoría mixta de chicos y chicas y ha tenido de rivales a las embarcaciones de la Universidad de Murcia, la Politécnica de Cartagena, UCAM San Antonio y la Rey Juan Carlos, de Madrid. La entrega de trofeos para premiar a los ganadores la han efectuado en el arenal frente al público asistente al evento.

El siguiente pasó de la princesa será su entrada en la universidad

El Club Escuela de Piragüismo Mar Menor y el Ayuntamiento de San Javier, a través de la concejalía de Deportes, organizan estas regatas para promocionar la competición náutica entre los jóvenes universitarios. A la princesa de Asturias, que se encuentra en el tercer y último año de su formación militar, le quedan pocas semanas antes de volver a la vida civil.

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Leonor de Borbón tendrá que superar los exámenes finales que hará en la primera quincena de junio y pondrá fin a su etapa de formación militar. Después del verano, la princesa se enfrentará a otro periodo clave: la universidad.