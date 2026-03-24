La hija de los reyes Felipe y Letizia celebra este 24 de marzo un lustro de su estreno institucional

La princesa Leonor, bautizada como "la heredera real definitiva de la generación Z" por la prensa extranjera

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El 24 de marzo de 2021 marcó un antes y un después en la vida pública de la heredera al trono español. A sus 15 años, la princesa Leonor protagonizaba su primer acto oficial en solitario, un paso clave dentro de su formación institucional.

Hasta ese momento, la princesa siempre había participado en actos junto a sus padres, los reyes Felipe y Letizia, o junto a su hermana, la infanta Sofía. Ese día, sin embargo, asumió por primera vez el protagonismo institucional ella sola.

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Cinco años después, en plena formación militar, con mayor protagonismo y una agenda mucho más definida, aquel debut se entiende como el verdadero inicio de su papel individual dentro de la monarquía española.

Los detalles del acto

El acto se celebró al mediodía del 24 de marzo de 2021 en la sede central del Instituto Cervantes para conmemorar el 30º aniversario de la institución.

Fue en ese mismo lugar donde Leonor había pronunciado sus primeras palabras en público en 2018 al leer un artículo de la Constitución en su 40º aniversario. Un detalle que reforzaba la idea de continuidad en su preparación como futura reina de España.

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A su llegada, apareció acompañada por el entonces jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín, y fue recibida por la exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y por el director del Cervantes, el poeta Luis García Montero, quienes la acompañaron durante la visita institucional.

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Durante su visita, Leonor realizó varias actividades protocolarias cuidadosamente diseñadas para su debut. Depositó en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes un ejemplar de la Constitución española y otro de Don Quijote de la Mancha, recorrió las instalaciones y conoció los proyectos digitales y culturales del instituto, visitó una exposición sobre literatura en las distintas lenguas cooficiales españolas y se interesó por la actividad internacional del organismo y por el impacto de la pandemia en sus trabajadores.

Asimismo, la princesa de Asturias recibió como obsequio tres libros editados en distintas lenguas españolas: 'Joana, de Joan Margarit', 'Antología poética' de Luis García Montero, y 'Quisiera tener todas las voces', editado por el Instituto Cervantes.

A la salida del edificio, multitud de ciudadanos que se encontraban congregadas aplaudieron a Leonor entre gritos de "Viva la Princesa" y "Viva el Rey".

Uno de los aspectos más comentados fue su estilismo. Lejos de estrenar un conjunto nuevo, Leonor optó por un 'look' sobrio: un vestido midi estampado de la firma española Poète, que ya había llevado en los Premios Princesa de Asturias de 2020.

Lo complementó con unos zapatos negros de tacón bajo tipo kitten heels de PrettyBallerinas, cabello suelto con raya al medio y ondas naturales y portando una mascarilla por el coronavirus. También llamó la atención la ausencia de joyas llamativas, manteniendo una imagen juvenil y discreta.

La vida de la princesa Leonor, cinco años después

Ahora, a sus 20 años, un lustro después de aquel primer acto, la situación de Leonor es totalmente distinta. Si en 2021 era una adolescente que daba sus primeros pasos, ahora su perfil institucional es mucho más sólido.

Desde entonces, ha finalizado la Secundaria y su Bachillerato Internacional en Gales, ha participado en actos oficiales en solitario con mayor naturalidad, ha alcanzado la mayoría de edad, ha iniciado su formación militar siguiendo la tradición de los herederos al trono, y ha ganado experiencia en discursos y representación institucional.

La etapa en la que se encuentra actualmente en la Academia de San Javier y que culminará el próximo mes de julio con la finalización de su instrucción castrense marcará un nuevo capítulo en su preparación, en el que deberá conjugar su papel de futura jefa del Estado con la modernización de una monarquía que, en gran medida, deposita en ella su futuro.