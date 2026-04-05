La princesa Leonor comenzará sus estudios universitarios punto de cumplir 21 años tras haber pasado por los tres Ejércitos en los últimos tres años

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A poco más de tres meses del fin de la etapa de formación militar de la princesa de Asturias, la vida universitaria de Leonor de Borbón comenzará el próximo otoño sin que por el momento se conozca la carrera que estudiará y si, como hizo su padre, Felipe VI, lo hará en una universidad pública española.

Unos estudios universitarios que comenzará a punto de cumplir 21 años tras haber pasado por los tres Ejércitos en los últimos tres años en los que también ha ido asumiendo un creciente papel institucional como heredera de la Corona, al igual que hizo el rey.

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Los estudios universitarios de la princesa se conocerá en las próximas semanas

La elección de los estudios universitarios de la princesa se conocerá en las próximas semanas y, como señala un estudio de la Red de Estudio de las Monarquías Contemporáneas (REMCO), presumiblemente apuntará a un plan curricular centrado en el Derecho y orientando a sus futuras funciones como reina.

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La Universidad Autónoma de Madrid fue la que escogió la Casa Real para que el entonces príncipe Felipe realizara sus estudios universitarios. De octubre de 1988 a junio de 1993, estudió la carrera de Derecho, al tiempo que cursaba también diversas asignaturas de Ciencias Económicas y Empresariales con el fin de completar su formación.

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Posteriormente hizo en Washington un máster de dos años en Relaciones Internacionales en la Edmund Walsh School of Foreing Service de la Universidad de Georgetown.

Se decidió que Leonor de Borbón recibiera una formación militar antes que la civil "para educar el carácter antes que el intelecto", señala el estudio 'Educando reyes', de REMCO, que aborda la educación de los herederos de las monarquías europeas.

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La formación de la princesa Leonor ha sido diseñada también en función de sus responsabilidades

La formación castrense de la princesa Leonor ha seguido así una tradición establecida por su padre y su abuelo, el rey Juan Carlos I, con un primer año (2023-2024) en la Academia General Militar de Zaragoza (Ejército de Tierra); un segundo (2024-2025), en la Escuela Naval de Marín (Armada) y en el buque escuela Juan Sebastián Elcano, y un tercero (2025-2026), en la Academia de San Javier (Ejército del Aire), donde se encuentra actualmente.

En comparación con otras princesas herederas de Europa -Amalia de los Países Bajos, Elisabeth de Bélgica e Ingrid Alexandra de Noruega-, Leonor de Borbón es la única que completa una formación militar integral en los tres ejércitos y que combina funciones institucionales con formación castrense y diplomática, con el fin de reforzar su papel como referente de futuro para la Corona española, explica en otro estudio la asociación Concordia Real.

La comparación internacional, asegura Concordia Real, revela que Leonor de Borbón se sitúa "entre las herederas más completas y equilibradas de Europa, al integrar simultáneamente formación militar, académica y compromiso institucional".

Mientras, las princesas de Países Bajos y Bélgica destacan por una formación académica de élite en universidades internacionales y la noruega combina formación militar con estudios centrados en la política y las relaciones internacionales.

Al igual que la formación de Felipe VI se planificó minuciosamente como una cuestión de Estado, la de la princesa Leonor ha sido diseñada también en función de sus responsabilidades y se han combinado elementos tradicionales con aspectos más modernos e internacionales, como el bachillerato que cursó en el UWC Atlantic College en Gales, indica el informe de REMCO.

Una institución educativa que también acogió en bachillerato a su hermana menor, la infanta Sofía, quien cursa ya en Lisboa el primer año de sus estudios universitarios de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College, y que continuará en París y Berlín.

La preparación de la princesa Leonor para el futuro papel como jefa de Estado implica además una formación exhaustiva en áreas como derecho constitucional, historia, relaciones internacionales y protocolo, dice esta red de estudios, que recuerda que la princesa domina varios idiomas, ha comenzado a estudiar árabe y tiene conocimientos de gallego, vasco y catalán.

También se espera que la princesa pueda establecer un vínculo con las generaciones más jóvenes y, al ser la primera mujer heredera en 190 años, marcará una nueva etapa de modernidad en la institución: Leonor de Borbón "no es solo un reflejo de lo que se espera de una heredera al trono, sino también una proyección de lo que la Generación Z puede aspirar a ser", concluye el estudio.