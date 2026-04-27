Acusa al magistrado de justificar su decisión en base a una "manifiesta y deliberada confusión de los hechos"

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La Fiscalía Provincial de Madrid ha cargado contra los argumentos esgrimidos por el juez Juan Carlos Peinado para plantear juzgar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al considerar que se tratan de "hipótesis" carentes de base, "meras conjeturas" o "aseveraciones sin base".

Delito de tráfico de influencias

En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Fiscal reitera que los hechos por los que se investiga a Begoña Gómez "no son constitutivos", corrupción en los negocios, apropiación indebida ni malversación de caudales públicos, por los que Peinado propuso enjuiciar con jurado popular a la esposa de Sánchez y también a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.

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La Fiscalía carga contra la decisión de Peinado de dejar a Begoña Gómez a un paso del banquillo, asegurando que en el auto en el que dictaba esa decisión "hay manifiesta y deliberada confusión de hechos a la hora de dibujar el delito de tráfico de influencias, fruto, quizás, de la inexistencia de los mismos".

Así, el Ministerio Público cree que el magistrado instructor está "forzando la conexión de actividades profesionales o cotidianas" como "si de una trama u organización criminal se tratara".

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Que "ninguno de los investigados se ha beneficiado económicamente" de ello ni que la UCM "haya sufrido percance patrimonial a consecuencia de las actividades desarrolladas".

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La Fiscalía reclama a la Audiencia Provincial de Madrid el archivo del caso al "no ser los hechos constitutivos de infracción penal y reclama la absolución de los tres investigados en caso de que la Audiencia considere procedente abrir juicio oral.

Por su parte, Hazte Oír, que lidera la acusación popular, reclama la apertura de juicio y 24 años de cárcel para la esposa del jefe de Ejecutivo, así como la prohibición de salida del país y la retirada del pasaporte por "evidente riesgo de fuga".