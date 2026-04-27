Regresan los españoles que estaban circunstancialmente en Mali y la colonia está a salvo

El ministerio de Asuntos Exteriores en el que se trasmitieron las condolencias a las familias de las víctimas y a las autoridades

Trump estalla contra la periodista que le preguntó a qué se refería el atacante al llamarlo "pedófilo": "Ha leído esa basura escrita por un enfermo, eres una persona horrible"

Compartir







Los españoles que se encontraban circunstancialmente en Mali ya están todos rumbo a España y la colonia se encuentra bien y fuera de peligro tras los ataques de fuerzas yihadistas y separatistas, según ha asegurado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Albares ha insistido en su condena a cualquier acto terrorista, al igual que hizo este lunes por la mañana el Gobierno a través de un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores en el que se trasmitieron las condolencias a las familias de las víctimas y a las autoridades tras el ataque del pasado sábado en el que murieron el ministro de Defensa de Mali, el general Sadio Camara, y varios familiares.

Los ataques fueron llevados a cabo de manera coordinada por el secesionista Frente de Liberación de Azawad (FLA), que reclama esa región del norte, y el Grupo yihadista de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM, filial de Al Qaeda en el Sahel), que culminó con la toma de la estratégica ciudad de Kidal (norte).

Albares ha recordado que la Embajada de España en Mali está plenamente operativa y disponible en el teléfono (+223) 73 31 23 24.