El empresario Víctor de Aldama ha declarado durante más de cuatro horas en el juicio por la trama de las mascarillas

Juicio por el caso mascarillas, en directo | Aldama declara que llevó "mordidas" de hasta 250.000 euros a Ábalos al Ministerio

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El empresario Víctor de Aldama ha tenido 'cuerda' para hablar durante más de cuatro horas en el juicio por la trama de las mascarillas. El emprendedor, acusado de ser el conseguidor, ha apuntado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ante el Tribunal Supremo, asegurando que estaba en el "escalafón 1" de la "banda organizada" a la que ha admitido pertenecer. En su relato, sin embargo hay desde empresarios mexicanos hasta agentes de la CIA. Sus palabras han provocado la reacción de los otros dos acusados, el exministro José Luis Ábalos y el de su exasesor Koldo García, que desde el banquillo lo mismo fruncían el ceño que reían a carcajadas quién sabe de qué.

La declaración de Aldama ha sido exhaustiva porque en la trama no le faltó nadie: en su extenso relato aparecen María Jesús Montero, Nadia Calviño y otros que ministros, que según su versión le cogían el teléfono porque sabían que "era una persona de Pedro Sánchez". Fue el propio Koldo García quién le presentó al presidente del Gobierno en un mitín del PSOE y allí le agradeció, siempre en su versión, con una frase: "Sé perfectamente lo que estás haciendo y solo quiero darte las gracias". Después Koldo García selló el encuentro con una foto.

Pero el empresario habló de encuentros con agentes de la CIA, del FBI; de contactos en Venezuela con el autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, pero también con Delcy Rodríguez, que era la segunda de Nicolás Maduro: contactó con empresarios y políticos mexicanos y relató cómo pagó las mordidas millonarias a sus socios, el entonces ministro de Transporte, José Luis Ábalos y Koldo García, al que llamaba "Goblin", por feo. "Entre tres y cuatro millones de euros", dijo ante los magistrados del Supremo y ahí en ese instante hubo risillas nerviosas de los otros acusados.

Víctor de Aldama protagoniza cuatro horas en la que implicó a Sánchez y pagó millones a Ábalos y Koldo García

Aldama ha respondido a las preguntas del fiscal jefe de Anticorrupción, sobre cómo les pagaba a Ábalos y Koldo García "mordidas" por ponerle en contacto con otros empresarios españoles y hasta de China. El empresario ha hecho la cuenta y ha calculado que en todos sus años de relación con el ministro y su asesor, también acusados en este juicio, les pagó entre tres millones y medio y cuatro millones de euros; le consiguió "señoritas", les regaló coches, casas.

La interminable y florida declaración de Víctor de Aldama era seguida desde el banquillo por los examigos del empresario, Ábalos y Koldo García, que aunque no hablaban, sus gestos eran elocuentes. Reían a veces, quizá con amargura, se irritaban y sacudían la cabeza en señal de reprobación...Habría que interpretar qué querrían decir los dos eximportantes personajes, citados una y otra vez en la declaración del empresario que quería "notoriedad" y "hacer dinero", pero sobre todo que pretende colaboración en todo lo que pueda con tal de rebajar los 7 años de cárcel que podrían caerle.