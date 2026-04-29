El considerado comisionista de la trama relata que Koldo García lo llevó a un mitin del PSOE para que conociera a Pedro Sánchez

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El empresario Víctor de Aldama , acusado en la trama de mascarillas, ha relatado este miércoles en el Tribunal Supremo que conoció al presidente del Gobierno en un mitin del PSOE en 2019 al que fue invitado por el exasesor Koldo García. Según el relato del supuesto comisionista de la trama corrupta, Pedro Sánchez, le dio las "gracias" porque sabía "perfectamente" todo lo que estaba haciendo.

"Muchas gracias por todo, se perfectamente lo que estás haciendo y solo quiero darte las gracias", ha relatado De Aldama, que agregó que Koldo García, otro de los acusados, le hizo una foto con Pedro Sánchez en el mitin.

En un relato repleto de detalles, según el propio Aldama ha precisado, para que el tribunal sepa que ha estado en una serie de despachos y reuniones, el comisionista ha dicho que le sorprendió que en aquel mitin Koldo no llamase a Sánchez presidente, sino "Pedro" y que este le dijo: "El día que el presidente me diga que le tengo que llamar presidente, dejo de estar en el partido y me marcho de aquí. Él me debe mucho".

Aldama ha explicado que él y Koldo Gacía aludían al exministro de Transportes José Luis Ábalos como "el jefe" por "una cuestión de respeto", y a Sánchez, el "1": "Es el presidente, es el 1".