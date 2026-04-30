Jorge Azcón tiende la mano en busca de acuerdos al jurar como presidente de Aragón
Jorge Azcón toma posesión como presidente de Aragón tras su investidura con el apoyo de Vox
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Jorge Azcón ha tomado posesión como presidente de Aragón este jueves en la sede del Parlamento autonómico, donde ha jurado su cargo y se ha mostrado dispuesto a la colaboración y al diálogo con el conjunto de fuerzas políticas, agentes sociales y sociedad civil, pero también con el Gobierno de España: “Aragón avanza cuando hay acuerdos”, ha afirmado.
Investidura con apoyo de Vox
Azcón fue investido este miércoles presidente gracias a un acuerdo con Vox que posibilitó que fuera votado por una amplia mayoría de la Cámara y que, según ha recordado él mismo, representa a más del 52% de los aragoneses.
El pacto implica una vicepresidencia con una consejería vinculada y otros dos departamentos para el partido de Santiago Abascal, que se darán a conocer en los próximos días.
Discurso de toma de posesión
En su discurso de toma de posesión, en referencia al Estatuto de Autonomía y la Constitución Española, ha agradecido el apoyo de Vox y ha asegurado que ambos partidos, con sus “diferencias” y sus “encuentros”, van a trabajar “con lealtad y determinación” para desarrollar “un programa de Gobierno único”