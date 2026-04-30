Pitos y abucheos en Lugo a Candia y la concejala tránsfuga en un pleno marcado por la moción de censura

Pitos y abucheos en Lugo contra Elena Candia y la concejala tránsfuga María Reigosa en un pleno marcado por la moción de censura

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La portavoz municipal del PP en Lugo, Elena Candia, y María Reigosa, concejala que abandonó el grupo socialista e impulsó una moción de censura contra el Gobierno municipal, han sido recibidas este jueves con pitos y abucheos a su llegada al Ayuntamiento para acudir a una reunión plenaria ordinaria.

Protestas antes de una sesión clave

Un grupo de manifestantes ha protagonizado esta protesta como antesala de una tensa sesión plenaria, marcada por la moción de censura que, previsiblemente, el próximo 7 de mayo desbancará al actual alcalde, Miguel Fernández.

De prosperar la iniciativa, Candia asumiría la Alcaldía con el apoyo de Reigosa, cuya decisión resulta clave para cambiar la mayoría plenaria a favor del PP, en detrimento de sus anteriores compañeros de partido.

Concentración en la plaza Mayor

Varios cientos de personas han participado en la concentración convocada por la plataforma Transfuguismo Non, Democracia Si en la plaza Mayor de Lugo, a la que también han acudido representantes del PSdeG y el BNG, formaciones que integran el actual Gobierno municipal.

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Durante los minutos previos al pleno, los asistentes han coreado consignas como “¿Dónde están? No se ven. Los tramposos del PP”, además de lanzar silbidos, abucheos e insultos dirigidos a la concejala tránsfuga, con calificativos como “vendida” o “corrupta”.

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Tensión también dentro del pleno

La tensión se ha trasladado al interior del Ayuntamiento, donde el salón de plenos, abarrotado de vecinos, ha sido escenario de nuevas protestas. Un grupo de asistentes ha desplegado una pancarta en el centro de la sala con el mensaje: “Judas se vendió por treinta monedas”, reflejando el clima de fuerte división política y social en la ciudad.