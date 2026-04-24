Sánchez reitera su "absoluta colaboración" con la Alianza pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional

El Pentágono estaría planteando la suspensión de España como socio de la OTAN

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Pedro Sánchez ha respondido a las preguntas sobre las filtraciones que apuntan a que el Pentágono valora la suspensión de España como miembro de la OTAN por su postura respecto la guerra de EEUU en Irán. El presidente del Gobierno, ha asegurado que no ha recibido queja formal de parte de la Administración de Donald Trump pero, ha subrayado que "nosotros no trabajamos sobre e-mails, trabajamos sobre documentos oficiales".

Sánchez ha respondido así al ser preguntado por una información de la agencia Reuters en la que se afirma que un correo del Pentágono plantea suspender a España de la OTAN como opción para castigar a los aliados que no apoyen operaciones lideradas por Estados Unidos y y reivindicado que España es un socio "leal" que cumple con sus obligaciones con la alianza atlántica.

"Nosotros no trabajamos sobre e-mails, trabajamos sobre documentos oficiales y posicionamientos que haga, en este caso, el gobierno de Estados Unidos. La posición del gobierno de España es clara: absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional", ha asegurado Sánchez en declaraciones a los medios a su llegada a una cumbre informal de líderes de la Unión Europea en la capital chipriota Nicosia.

"No hay debate, cumplimos con las obligaciones, somos un socio leal" con la alianza

Sobre el gasto en defensa, cuyo alcance por parte de España critica Washington de forma sistemática, Sánchez ha querido dejar claro que el Gobierno debe en primer lugar defender el interés general de España, pero también garantizar el cumplimiento de las "responsabilidades" asumidas por el país con el resto de socios de la Alianza Atlántica, "como buenos aliados que somos", ha argumentado.

"No hay debate, cumplimos con las obligaciones, somos un socio leal. Estamos comprometidos, desplegados en muchísimas de estas áreas que han sido solicitadas por los propios países, y por tanto, absoluta tranquilidad", ha insistido con respecto al compromiso de gasto en defensa y la implicación de España en las operaciones de los aliados, recordando que hay fuerzas militares españolas desplegadas en el este de Europa "para defender la integridad territorial ante la amenaza rusa" y también apoya a Ucrania mediante instrumentos de la OTAN para financiar la compra de armamento y medios militares desde Kiev.

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El jefe del Ejecutivo español ha recordado la cumbre del pasado verano en La Haya, en donde los miembros de la OTAN consensuaron un objetivo de gasto del 5% con la reserva de España, que ya entonces manifestó que podría cumplir con su compromiso sobre capacidades "con un 2,1%" del PIB. "Es lo que hemos hecho", ha defendido Sánchez, para insistir en que "no hay debate" sobre la implicación de España, sino "absoluta tranquilidad".

España niega a EEUU el uso de las bases militares de Rota y Morón

Al presidente de EEUU le sentó muy mal que el Gobierno de España le negara el uso de las bases del territorio nacional, en Morón y Rota, así como su espacio aéreo para la guerra de Irán.

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Donald Trump, tras la postura del jefe del Gobierno calificó a España como un “aliado nefasto” y no dudó con amenazar con dejar la Organización atlántica que el propio Estados Unidos fundó.

Sin embargo, tras la posición de 'no a la guerra' de España, se sumaron Italia y Francia que también rechazaron que sus bases militares fueran usadas por los cazas estadounidenses como plataformas desde la que mantener los ataques con Teherán.