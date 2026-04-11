Agencia EFE 11 ABR 2026 - 19:45h.

El avión de la Fuerza Aérea Española en el que viajó Sánchez junto al resto de su delegación, de la que forma parte su esposa, Begoña Gómez, aterrizó en el aeropuerto de la capital china

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El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, llegó este sábado a Pekín en la que es su cuarta visita a China en cuatro años y durante la cual volverá a reunirse con su presidente, Xi Jinping.

El avión de la Fuerza Aérea Española en el que viajó Sánchez junto al resto de su delegación, de la que forma parte su esposa, Begoña Gómez, aterrizó en el aeropuerto de la capital china, final de una ruta que tuvo que modificarse respecto a viajes anteriores debido a la crisis en Oriente Medio.

El avión en el que viajaba Sánchez y su delegación siguió una ruta alternativa

Al no tener autonomía para hacer el vuelo directo a China desde Barcelona – de donde salió el avión tras participar Sánchez en un acto en la capital catalana- la parada habitual para repostar en este itinerario debía ser Omán.

Pero en esta ocasión, debido a la situación provocada por la guerra de Irán, se hizo una ruta alternativa con escala en Azerbaiyán.

Sánchez y su esposa fueron recibidos al descender del avión por el ministro de Educación chino, Huai Jinpeng, a quien acompañaban un niño y una niña que les entregaron sendos ramos de flores, según se observa en las imágenes de la llegada difundidas por el Gobierno español.

También les esperaban en el aeropuerto la embajadora de España en China, Marta Betanzos, y el embajador del país asiático en Madrid, Yao Jing.