Ábalos ha lamentado que toda su intimidad y la de su expareja ha sido "reventada" y eso "duele"

José Luis Ábalos ironiza y señala a la UCO tras hallarle "94.000 euros en diez años" en el "gran caso de corrupción de las mascarillas"

Compartir







El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha insinuado este lunes en el Tribunal Supremo que su expareja Jéssica Rodríguez había pactado su declaración el juicio con el reconocido comisionista Víctor de Aldama, al que dijo no conocer.

Sin embargo, Ábalos, que declara en la sesión de hoy del juicio contra una trama de pago de comisiones por contratos de mascarillas en la pandemia, ha aseverado que su expareja y Aldama se conocían. "No encuentro motivo alguno para que diga que no lo conoce salvo que haya un asunto que hayan arreglado", ha enfatizado.

Ábalos asegura que con Jéssica tuvo "una relación de verdad"

El que fuera también secretario de Organización del PSOE ha querido sincerarse en una declaración tranquila y no exenta de sonrisas irónicas, en la que ha lamentado como toda su intimidad y la de su expareja ha sido "reventada" y eso "duele" porque con Jéssica Rodríguez tuvo "una relación de verdad".

"Soy carne de meme", ha dicho el exministro antes de insistir en la relación afectiva que mantenían y de lamentar haberla visto "sufrir" en el juicio, "diciendo lo que decía, como que cobraba sin trabajar y que no iba a trabajar" sin que nadie se lo preguntara en el juicio.

PUEDE INTERESARTE La UCO descarta la manipulación de los audios de Koldo y sitúa a José Luis Ábalos y Aldama en lo más alto de la presunta organización criminal

Dijo cosas de 'motu proprio', según Ábalos, como que no conocía a Aldama. "Ella no dice eso si antes no se le coacciona. Estoy convencido, porque la conozco".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Nadie dice que no va a trabajar cuando se ha preocupado de fichar todos los días. ¿Por qué te autoinculpas?", ha añadido Ábalos, quien ha dicho que su expareja ha sufrido "toda una campaña de desgaste" y ha expresado su deseo de aclarar en el juicio que Jéssica Rodríguez "ha sido coaccionada".

El exministro se ha desvinculado radicalmente de la contratación de Jéssica Rodríguez en Ineco, de lo que "en absoluto" habló con la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

De hecho, ha preciado que él solo dio su currículum a su exasesor Koldo García porque le parecía "bueno" que trabajase, pero pensando "más bien" en el ámbito privado. "El ámbito público es el que menos procedente me parecía", ha señalado. "Sin duda", ha contestado el fiscal.

Ha manifestado que nunca supo que no trabajó. "Todo lo contrario", aunque "obviamente" no hice seguimiento hasta el final.

Según Ábalos, su expareja estuvo contratada como recurso para Joseba García, hermano de Koldo. Aunque no se veían todos los días, Jéssica Rodríguez le hablaba de Joseba y que "trabajaba por ordenador".

Ha recordado que su relación sentimental se mantuvo entre 2018 y 2019 y se rompió de forma "muy brusca". Fue a raíz de esta ruptura cuando descubrió la palabra "ghosting". Tras su separación, no quiso hablar más con ella y todos sus mensajes los derivaba a su exasesor, ha indicado.