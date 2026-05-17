Juan Carlos I se ha subido a un bote auxiliar en el Real Club Náutico de Sanxenxo para asistir a la competición

El rey emérito Juan Carlos I regresa a Galicia para las regatas que se disputan en Sanxenxo

Compartir







El rey emérito Juan Carlos I ha regresado a las regatas de Sanxenxo, una competición muy especial para el emérito. En su regreso se ha reunido en alta mar con su hija la infanta Elena, Victoria Federica y Jorge Navalpotro, según informa 'Semana'. Aquí se celebra el Trofeo Xacobeo en el que participa el 'Bribón', el barco a cuyo equipo está unido el padre de Felipe VI. Juan Carlos I -que se ha trasladado a un hotel- ha sido testigo de su triunfo en la tercera serie.

Juan Carlos I se ha subido a un bote auxiliar en el Real Club Náutico de Sanxenxo para asistir a la competición en la que han acabado siendo ganadores. En tierra se ha quedado la infanta Elena y su hija, que le han esperado en el embarcadero.

La infanta Elena y su hija Victoria Federica, los grandes apoyos del emérito

La lancha -en la que se ha trasladado el emérito también iba acompañado por Pedro Campos, presidente del club- se llama 'Cristina'. La embarcación lleva un nombre muy especial para él, como el de su hija. Juan Carlos I sigue viviendo en Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos, donde tiene establecida la residencia. Ante el conflicto causado por la guerra, se ha marchado a un centro de la localidad donde está también su nieto Froilán, que no le ha acompañado esta vez.

La infanta Elena y su hija Victoria Federica son los grandes apoyos del emérito. La reunión familiar se ha producido en el mismo puerto antes de que embarcase para ver la competición. Madre e hija han hecho tiempo hasta que regresase hablando con varios conocidos. Su hija mayor ha heredado la gran pasión de la vela de su padre. Ambos viajaron en septiembre de 2025 a Nueva York incluso para competir en el Campeonato Mundial Internacional de Vela de la clase de 6 metros en dos equipos distintos.

PUEDE INTERESARTE El rey emérito Juan Carlos I sale a navegar en Sanxenxo acompañado de su hija Elena para seguir de cerca el primer día de regatas

El emérito quiere llegar en plena forma para el europeo de la categoría 6M

Victoria Federica ha acudido con su pareja Jorge Navalpotro. La primera vez que se vio a ambos juntos fue a finales de 2025, aunque ella todavía no se ha pronunciado al respecto. Junto a ellos entonces estaba Juan Urdangarin que, al igual que su prima, acudió con su novia Sophia Khan a la que conocieron por primera vez.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Esta visita de Juan Carlos I se produce tan solo un mes después de que volviera a la península. El emérito quiere llegar en plena forma para el europeo de la categoría 6M que arrancará el próximo 13 de julio hasta el 24 y que se lleva a cabo en la Sociedad Náutica de Ginebra.