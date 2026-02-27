La residencia fiscal establecida en España, una situación que la Casa Real entiende necesaria "para salvaguardar la imagen"

Tener la residencia fiscal establecida en España, una situación que la Casa Real entiende necesaria "para salvaguardar la imagen de la Corona" en un eventual regreso del rey Juan Carlos, implica la obligación de pagar impuestos a la Agencia Tributaria en función de los ingresos y el patrimonio que tenga el contribuyente, como cuenta en el vídeo Teresa Fernández Cuesta.

Si el rey Juan Carlos quisiera regresar a España desde Abu Dabi, donde vive desde 2020, la Casa del Rey no pone ninguna objeción, pero Zarzuela sí advierte de que debería recuperar la residencia fiscal en España.

Fuentes de Zarzuela han puntualizado esta salvedad respecto a la situación fiscal del rey emérito, al que en marzo de 2020 su hijo Felipe VI dejó sin la asignación que percibía como miembro de la familia real.

Entiende la Casa del Rey que, en caso de que don Juan Carlos opte por instalarse de nuevo en España, "para salvaguardar su imagen y reputación de especulaciones y posibles críticas" antes tendría que cambiar su residencia fiscal para poder tributar en el país.

Petición tras la desclasificación de los papeles secretos del 23F

Ello permitirá además "salvaguardar" la imagen institucional de la Corona, añaden las mismas fuentes, que así salen al paso del debate público que se ha generado sobre la posibilidad del retorno del rey emérito tras la desclasificación de los papeles secretos del 23F.

El acceso a estos documentos, cuyo contenido confirma el papel decisivo del anterior monarca para acabar con la intentona golpista del 23 de febrero de 1981, ha puesto sobre la mesa la hipótesis de su retorno, sin que el Gobierno ni Zarzuela hayan puesto objeciones públicamente, dejando la decisión exclusivamente en sus manos.

Fue el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien este jueves, a través de un mensaje en las redes sociales que había anticipado a Zarzuela, expresó su deseo de que regresara a España tras destacar que la desclasificación de los archivos sobre la asonada "debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado".

Sin embargo, los portavoces parlamentarios de los grupos de izquierda le recordaron que no había salido de España rumbo a los Emiratos Árabes Unidos porque hubiera dudas de su papel en el 23F, sino por sus problemas fiscales, que incluso provocaron la apertura de diligencias, aunque luego fueron archivadas.

En 2020 Felipe VI le retirara los alrededor de 200.000 euros anuales

Juan Carlos I se instaló en Abu Dabi en agosto de 2020, después de que Felipe VI le retirara los alrededor de 200.000 euros anuales que percibía con arreglo a los presupuestos de la Casa del Rey y además de anunciar que renunciaba a la herencia que pudiera corresponderle.

Desde entonces, el rey emérito ha vuelto de visita a España en numerosas ocasiones, sobre todo para participar en regatas en competiciones en San Xenxo (Pontevedra), donde se aloja en casa de su amigo Pedro Campos.

Nunca ha vuelto a pernoctar en el Palacio de la Zarzuela, y en una ocasión en que tuvo que dormir en Madrid tras asistir al funeral por su sobrino Juan Gómez-Acebo, en septiembre de 2024, se alojó en un lujoso hotel del centro de la capital.