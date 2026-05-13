Tiene previsto asistir el viernes, sábado y domingo a la tercera Serie del VIII Circuito Liga Española para embarcaciones de la clase 6M

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Apenas un mes desde su anterior visita, el rey emérito, Juan Carlos I, ha regresado este miércoles a Galicia, donde está previsto que asista durante el fin de semana a las regatas que se disputan en Sanxenxo.

Ha sido pasadas las 13:20 cuando ha aterrizado en la pista del aeropuerto de Peinador tras volar en un avión privado desde Cascais, Portugal, hasta Vigo.

Juan Carlos I y las regatas de Sanxenxo

Tras pisar tierra, el rey emérito ha sido recibido por su amigo y anfitrión en Galicia, Pedro Campos, presidente del Real Club Náutico de Sanxenxo.

Diez minutos después del aterrizaje, Juan Carlos I se ha subido al vehículo de este último, desde donde ha saludado desde el asiento del copiloto a los periodistas que se encontraban allí para captar el momento.

Desde allí, ha llegado por carretera a Sanxenxo, donde tiene previsto asistir el viernes, sábado y domingo a la tercera Serie del VIII Circuito Liga Española para embarcaciones de la clase 6M.

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Ya en su anterior visita, Juan Carlos I navegó en Sanxenxo, aunque no participó en la regata con el barco ‘Bribón’, sino que siguió la competición desde una embarcación auxiliar en la que estuvo acompañado por la infanta Elena.