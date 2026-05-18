Begoña Gómez recurre la absolución de la tertuliana que la llamó 'Begoño'

Begoña Gómez, ha presentado un recurso contra la sentencia de un juzgado de Madrid que absolvió a Pilar Baselga

Begoña Gómez pide su absolución de llegar a juicio con jurado popular: "Los hechos expuestos no son constitutivos de delito alguno"

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La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha presentado un recurso contra la sentencia de un juzgado de Madrid que absolvió a Pilar Baselga, la profesora, historiadora del arte y tertuliana que en noviembre de 2022 la llamó 'Begoño' y la acusó de tener vínculos con una trama de narcotráfico en Marruecos.

En el recurso, al que ha tenido acceso EFE, los abogados de Gómez critican el "sesgo y el prejuicio" de la jueza que dictó la sentencia absolutoria, basada en "argumentos difíciles de sostener" y que "escamotea" doctrina y antecedentes que pudieran "cuestionar su decisión ya tomada".

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La titular del juzgado de lo penal número 22 de Madrid, Beatriz Suárez, absolvió el pasado 4 de mayo a Baselga al entender que no había quedado acreditado un delito de injurias graves ni un atentado contra el honor de Gómez. En un duro recurso, los abogados de Begoña Gómez insisten en que Baselga difamó gravemente el honor de la mujer del presidente del Gobierno con al menos cuatro de sus afirmaciones en un programa de televisión.

Argumentan que ninguna de ellas cabe en el derecho a difundir información ya que este exige que lo que se publica sea veraz y en este caso se trata de "supuestas informaciones falsas que se publican y divulgan con conocimiento de su falsedad o, al menos, con un temerario desprecio hacia ella". Critican que la sentencia califique, "de una manera ligera y absurda", los insultos sufridos por Begoña Gómez como una "gracieta". "Es difícil advertir qué gracia o risa puede provocar, por ejemplo, implicar a alguien en una trama de narcotráfico", señala el recurso.

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La defensa de Begoña Gómez

"Con todo, la sentencia alcanza sus mayores cotas de irracionalidad cuando refiere, siguiendo la línea de este argumento exculpatorio, que no hay pruebas de que la víctima de las infamias haya 'estado en tratamiento médico o haya necesitado de terapia' a raíz de estos hechos, con lo que no hay prueba de la afectación a su honor", prosigue. "¿Es necesario que la víctima del escarnio público haya estado en tratamiento médico para considerar que se ha cometido sobre ella un delito de injurias? Argumentos semejantes se nos presentan casi como una burla que apunta al sesgo y prejuicio con el cual la jueza de instancia se ha enfrentado a este asunto", señala el recurso.

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Los letrados de Gómez añaden que su defendida "no es una representante pública; es un particular, una persona privada que se encuentra casada con el actual presidente del Gobierno". Por esa circunstancia "se encuentra sometida a un continuo acometimiento insidioso, durísimo y voraz, de medios de comunicación opuestos a las políticas del Partido Socialista; el objetivo último es, sin duda, su marido, pero la insultan a ella, la denigran a ella que tiene derecho a obtener la debida tutela de los tribunales".

Por todo ello consideran que se ha producido una infracción de ley por lo que piden que se anule la sentencia absolutoria y se dicte otra que condene a Baselga por un presunto delito de injurias graves con publicidad a una multa de 21.000 euros y una indemnización de 20.000 euros, solidaria con la cadena de televisión que emitió el programa, Distrito TV.