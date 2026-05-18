Sánchez arremete contra la 'prioridad nacional' de Vox y quienes privatizan la sanidad

Pedro Sánchez critica la idea de “prioridad nacional” defendida por Vox y alerta de los riesgos de privatizar la sanidad

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha atacado este lunes el concepto de ‘prioridad nacional’ que intenta imponer Vox al PP y, en línea con anteriores críticas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha alertado de las consecuencias de privatizar la sanidad y de convertir la salud en un negocio.

Críticas a la ‘prioridad nacional’

Sánchez ha lanzado estas críticas en su intervención ante la 79 Asamblea Mundial de la Salud, que se celebra en Ginebra y donde los 192 países miembros de la Organización Mundial de la Salud analizan las actuaciones que han de llevarse a cabo ante las cuestiones de salud pública global más urgentes.

El jefe del Ejecutivo ha insistido en los riesgos de privatizar los servicios sanitarios y ha defendido una sanidad pública que garantice la atención universal.

En este contexto, ha criticado a quienes defienden modelos que convierten la salud en un “negocio”, en referencia a planteamientos que anteriormente ya había atribuido a gobiernos autonómicos como el de la Comunidad de Madrid.

Silencio sobre las elecciones andaluzas

El jefe del Gobierno se ha trasladado a Ginebra un día después de las elecciones celebradas en Andalucía, pero al ser preguntado por los periodistas a su llegada sobre si los resultados cambian sus planes o si hace algún tipo de autocrítica, no ha hecho comentarios.

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Sin embargo, sí se ha referido al concepto de ‘prioridad nacional’ que Vox ha asegurado que planteará al presidente en funciones de Andalucía, Juanma Moreno.

Según Sánchez, frente a quienes invocan esa idea para “excluir a muchos ciudadanos”, la verdadera prioridad de un Estado debe ser: “Proteger la salud de la gente sin excepciones ni condiciones”.