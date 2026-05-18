El delegado del Gobierno en Extremadura ha aclarado que todavía no se ha detenido al presunto autor del crimen

La investigación sobre la muerte del cantaor Matías de Paula apunta a un posible móvil sentimental: todos los detalles del caso

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El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha afirmado que la investigación sobre la muerte a tiros del cantaor Matías de Paula en Villanueva de la Serena está muy avanzada. Según informa 'Hoy', el autor de los disparos ya está identificado pero no está detenido.

"Se realizó la autopsia, estamos investigando, pero está declarado el secreto del sumario. No hay detenido hasta este momento, pero esperamos que vaya a verlo dentro de poco. No podemos decir mucho más que hay secreto del sumario para no entorpecer las investigaciones. Me tenéis que entender", ha destacado.

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El delegado del Gobierno en Extremadura ha hecho estas declaraciones en la inauguración de las jornadas 'Conoce la Administración' con motivo de la Semana de la Administración Abierta que se celebra hasta el viernes en la Delegación del Gobierno en Extremadura.

El presunto autor habría salido de la cárcel hace poco tiempo

El artista murió el pasado viernes sobre las 15:30 horas. Los primeros indicios apuntan a un posible móvil sentimental por desavenencias entre el fallecido y el presunto autor de los disparos por la exmujer de este último. Los posibles desacuerdos entre los dos podrían haber sido la causa de un ajuste de cuentas.

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El presunto autor habría salido de la cárcel hace poco tiempo y habría buscado así vengarse de Matías de Paula, aunque la investigación sigue abierta y no se descartan otras hipótesis. El juez de guardia del caso ha decretado el secreto de las actuaciones mientras la Policía intensifica la búsqueda del autor de los disparos.

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Los agentes han tomado declaración a varios testigos

El ataque se produjo en la plaza Rafael Alberti, una zona muy transitada de en Villanueva de la Serena (Badajoz), alrededor de las 15:30 horas de la tarde. El cantaor quedó tendido en el suelo, gravemente herido por un impacto de bala, y falleció pocos minutos después. Hasta el lugar acudieron de inmediato efectivos de la Policía Nacional, Policía Local y sanitarios del Servicio Extremeño de Salud, que intentaron reanimarlo sin éxito.

Su cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Badajoz, donde se le ha practicado la autopsia. Ahora, la Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las causas de lo sucedido. Según fuentes de la investigación, el presunto autor del disparo estaría identificado pero no ha sido detenido. Los agentes han tomado declaración a varios testigos que estaban en la zona y están analizando las cámaras de seguridad para reconstruir sus últimos pasos.