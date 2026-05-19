Óscar Puente ha acusado a Feijóo de conocer con anticipación la imputación de Zapatero

Imputación a José Luis Rodríguez Zapatero, en directo: el juez señala al expresidente como "líder de estructura de tráfico influencias"

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El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha acusado al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de conocer con anticipación la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que se ha conocido públicamente este martes, pese al secreto de sumario.

El juez de la Audiencia Nacional considera al expresidente del Gobierno José Luis Zapatero presunto líder de “un estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” cuya finalidad “es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra”.

Puente llama "imbécil" a Feijóo

En el mensaje publicado en la red social X, Puente ha llamado a Feijóo "imbécil" por "dejar pruebas", en referencia a su conocimiento de la imputación de Zapatero antes de que saliera a la luz: "Es tan imbécil que nos deja las pruebas para que si albergásemos alguna duda, las despejemos todas. Por recordar, la causa Plus Ultra está bajo secreto de sumario", ha compartido en su mensaje en redes, junto con un vídeo en el que Feijóo admitía hace unos días que "iba a haber muchas sospechas sobre el presidente Zapatero".

La tensión entre Feijóo y Puente

No es la primera vez que Puente se dirige en esos términos al líder del PP. Hace unas semanas, el ministro aseguró sentir "asco" por Núñez Feijóo, al que consideraba "lo peor que ha pasado a la política española" en los últimos casi cincuenta años.

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Puente también expresó ese comentario en la red social 'X' al hacerse eco de una información periodística sobre el mitin que ofreció Feijóo en Andalucía, en el que el líder del PP comentó la declaración judicial de Víctor de Aldama contra Pedro Sánchez en el juicio del 'caso Koldo', subrayando que "por primera vez se señala en el Supremo a un presidente como el uno de una organización criminal".

"Qué asco da este ser --ha escrito el ministro socialista--. Es lo peor que le ha pasado a la política española en casi 50 años de democracia".