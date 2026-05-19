Gabriel Rufián defiende a Zapatero y pide a los jueces no hacer política, que el PP ya gana elecciones sin necesidad de ayuda

Imputación a José Luis Rodríguez Zapatero, en directo: el juez señala al expresidente como "líder de estructura de tráfico influencias"

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La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra ha causado una auténtica revolución en el panorama político español. Nada más conocerse la decisión del juez, los principales rostros de la política española reaccionaban a través de sus redes sociales o a través de declaraciones en los medios de comunicación.

Uno de ellos ha sido el portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, que ha salido este martes en defensa de la figura del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación en el caso Plus Ultra y ha pedido a los jueces "no hacer política" porque el PP ya gana elecciones autonómicas sin necesidad de ayuda.

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Rufián defiende a Zapatero en redes sociales

A través de sus redes sociales, Gabriel Rufián ha lanzado un mensaje en el que ha criticado la imputación de Zapatero y en la que, también, ha cargado contra otros expresidentes del Gobierno de España.

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"Pregunta de examen: España tiene 4 expresidentes vivos. El 1º fue el Presidente del robo y del terrorismo de Estado, el 2º fue el Presidente del robo y de la corrupción de Estado, el 3º fue el Presidente del robo y del espionaje de Estado y el 4º le ganó las elecciones del 2004 al PP, acabó con ETA en el 2011, remontó las elecciones del 2023 otra vez al PP y quería volver hacer campaña en el 2027 contra el PP. Adivina a cuál acaba de imputar un juez a petición de Manos Limpias", escribía el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados.

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Rufián pide a los jueces no hacer política, que el PP ya gana elecciones sin necesidad de ayuda

Esta no ha sido la única reacción pública de Gabriel Rufián. En declaraciones en los pasillos del Congreso, Rufián se ha mostrado convencido de que las denuncias contra Zapatero no habrían salido a la luz si el expresidente no hubiera participado en las últimas campañas electorales y no hubiera manifestado su interés en participar en la siguiente.

"Yo creo que es un activo electoral, todo el mundo lo sabe; y como dijo aquel, quien puede hacer, que haga", ha apostillado, recordando una frase de José María Aznar.

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Preguntado si la imputación de Zapatero puede poner en riesgo el apoyo de los socios de investidura, Rufián ha dado a entender que no habrá cambios: "Yo es que entre Manos Limpias, Aldama y casi todo el mundo, me decanto por lo segundo".

En cuanto a la queja de partidos de izquierda vinculando esta investigación judicial con un supuesto 'lawfare' (uso político de la Justicia), el portavoz de ERC ha señalado que su partido ya avisó al PSOE de que había jueces en España que actuaban y que hacían política.

"Tengo un mensaje para los jueces, o según qué jueces de este país: El PP ya gana elecciones, ya está ganando las elecciones autonómicas de forma continuada, no hace falta que hagan política", ha agregado.