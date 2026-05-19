La investigación de la UDEF vincula a Zapatero con ayudas a la aerolínea Plus Ultra que fueron utilizadas para blanquear dinero

Imputación a José Luis Rodríguez Zapatero, en directo: las hijas del expresidente colaboran con la Policía en el registro de su empresa

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La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero ha caído como una jarra de agua fría sobre el PSOE. Desde Ferraz han tardado algunos minutos en reaccionar a la citación de la Audiencia Nacional como investigado por tres delitos vinculados con las ayudas a la compañía aérea Plus Ultra. Los socialistas ha defendido este martes la presunción de inocencia del expresidente del Gobierno y han apuntado que la derecha y la ultraderecha no le han "perdonado" por los "avances" que supusieron sus políticas.

El PSOE ha trasladado "un mensaje de tranquilidad, respeto a la Justicia y defensa de la presunción de inocencia" y han destacado que Zapatero fue presidente "durante dos legislaturas marcadas por un ambicioso programa de ampliación de derechos, igualdad y protección social", según el comunicado hecho público por la formación socialista.

"La derecha y la ultraderecha nunca le han perdonado esos avances" y han recordado "el que pueda hacer, que haga", al que ha instado José María Aznar en un reclamo a hacer oposición al Gobierno de Pedro Sánchez desde todos los frentes, incluido el judicial.

Además, del comunicado, diferentes figuras y cargos de la formación han compartido en redes su solidaridad con Zapatero, que se enfrenta a acusaciones por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. La secretaria de Organización del partido, Rebeca Torró, en un mensaje en X, quien ha considerado que la imputación de Zapatero se enmarca en "el que pueda hacer, que haga, llevado a su máxima expresión".

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Torró ha expresado su total apoyo a Zapatero y su "respeto absoluto" a la presunción de inocencia y a la Justicia. La portavoz del partido, Montse Mínguez, ha respaldado al expresidente en X, donde ha escrito un escueto mensaje "no pararán", que hace referencia a la arremetida judicial contra otras personas vinculadas con el presidente del Gobierno, como su hermano o Begoña Gómez..

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Más contundente ha sido el "apoyo" del diputado del PSOE en el Congreso y secretario general en la provincia de León, Javier Cendón. "En política hay momentos en los que hay que estar. Y yo estoy con José Luis Rodríguez Zapatero", ha indicado en un mensaje en redes sociales.

"Respeto absoluto a la Justicia y defensa firme de su presunción de inocencia frente a cualquier intento de linchamiento político o mediático", ha escrito. "Todo mi apoyo, presidente", ha indicado a continuación.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, por su parte, ha asegurado que se ha quedado "de piedra" al conocer la imputación y ha confiado en que "todo pueda quedar explicado".

La investigación de la Audiencia Nacional fue archivada por un juzgado de Madrid en 2023

La imputación contra Zapatero ha sido decidida por el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama que el pasado 3 de marzo asumió la competencia sobre esta causa que investiga un posible delito de blanqueo en la aerolínea Plus Ultra. Anteriormente, en 2023, un juzgado de Madrid y la Audiencia provincial habían archivado las denuncias que vinculaban al expresidente con la actividad de la compañía venezolana.

Anticorrupción, junto a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, descubrió en 2024 que el dinero del rescate podría haber sido utilizado para blanquear dinero proveniente de la corrupción venezolana.

El juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha citado el próximo 2 de junio como imputado a Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el caso de la compañía aérea Plus Ultra.

En este momento se están registrando la oficina del exjefe del ejecutivo y otras tres sedes mercantiles, según han informado a EFE fuentes jurídicas. Es la primera vez en democracia que un expresidente de Gobierno es imputado por la justicia.