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España

El PP carga contra Pedro Sánchez tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero: "Los capos de la trama empiezan a caer"

Las reacciones políticas a la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero: el PP carga contra Pedro Sánchez y el PSOE defiende su inocencia
Las reacciones políticas a la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. Europa Press
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La Audiencia Nacional acuerda investigar al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el 'caso Plus Ultra' por presunto delito de tráfico de influencias y otros conexos como organización criminal. Y las reacciones en redes sociales no han tardado en aparecer. El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha afirmado que esta noticia "es de una gravedad extrema" y que el Gobierno de Pedro Sánchez debe dar "explicaciones" porque es su "principal consejero": "El tinglado se desmorona y los capos de la trama empiezan a caer".

Desde el PP, han aprovechado para cargar contra Sánchez: "Un cuarto de siglo de socialismo, corrompido por la indecencia de Sánchez y de Zapatero. Con un presidente que se ha beneficiado del negocio de la prostitución, que tiene a dos secretarios de Organización que han conocido la cárcel por dentro, y con su familia imputada y las cuentas de su partido sometidas a investigación judicial, hoy descubrimos que la corrupción no sólo rodea a los que están sino también a los que estaban".

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La Vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha destacado que "todo se corrompe alrededor de Sánchez": "Todo se corrompe alrededor de Sánchez. Ahora es Zapatero el imputado, el mentor del sanchismo: tráfico de influencias, falsedad documental y organización criminal. ¿Casualidad? ¿Tampoco le conoce Sánchez? Nunca un ex presidente ha sido imputado. Urgen explicaciones".

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