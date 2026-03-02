Zapatero ha asegurado que la comisión debería centrarse en exigir responsabilidades políticas de gobierno

La UCO apunta a Pardo de Vera en la contratación de mascarillas y revela que aconsejó una abogada a Ábalos tras el 'caso Koldo'

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado este lunes al comenzar su comparecencia en la comisión Koldo del Senado que "no, en absoluto" tuvo algo que ver o fue el facilitador del rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Ha sido su primera respuesta, al preguntárselo la senadora de UPN María Caballero, aunque Zapatero ha indicado antes que quería hacer constar en acta que no ha ejercido cargo público desde hace catorce años y la comisión debería centrarse en exigir responsabilidades políticas de gobierno, pero él viene "de ciudadano".

También ha querido que conste que ha sido convocado con urgencia y sin motivación, algo que exige la sentencia del Tribunal Constitucional 77/2023, que fue adoptada por unanimidad y que incluyó la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la presunción de inocencia extraprocesal.

Nunca ha hablado con Pedro Sánchez sobre el rescate de Plus Ultra

En este contexto, Zapatero ha recalcado que nunca ha hablado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el rescate de Plus Ultra y tampoco con ningún miembro del Ejecutivo, aunque, como anécdota, el exlíder socialista ha desvelado que sólo ha comentado con Sánchez sus "sensaciones" sobre la comisión de investigación del 'caso Koldo'.

Al ser preguntado por si conoce al presidente de Plus Ultra, Zapatero ha explicado que puede ser que le haya saludado alguna vez porque lo hace con "miles de personas", pero ha aclarado que no ha tenido nunca "ninguna comunicación ni ninguna reunión con él".

"No he tenido nunca relación con Plus Ultra, de ningún tipo, ni nadie me ha pedido nunca para Plus Ultra", ha proclamado en varias ocasiones Zapatero.

Sobre las "informaciones" que apuntan a posibles reuniones con el exministro José Luis Ábalos para hablar de Plus Ultra, Zapatero ha dicho que el propio extitular de Transportes lo ha desmentido y ha señalado que únicamente se citó con él como ministro después del rescate.

También ha precisado que el exsecretario de Transportes Pedro Saura ha desmentido que se reuniera con él para hablar sobre el rescate de Plus Ultra: "No hablé con ninguna autoridad pública, con ningún empleado público sobre el rescate de Plus Ultra".

Zapatero se desvincula de la supuesta financiación ilegal del PSOE y la Internacional Socialista

El expresidente de Gobiern ha tachado este lunes de "patraña absoluta" las informaciones que apuntan a que él hizo de "enlace" para la supuesta financiación irregular de la Internacional Socialista o del PSOE.

Lo ha dicho en la comisión del Senado que investiga asuntos como el 'caso Koldo' en respuesta a la senadora de UPN, María del Mar Caballero, quien le ha preguntado si sabe algo del "famoso sobre de Petróleos de Venezuela" que la ahora presidenta encargada de ese país, Delcy Rodríguez, habría entregado cuando era vicepresidenta, al empresario Víctor de Aldama.

Según este empresario, que está siendo investigado en varios casos de corrupción, "podría tener pruebas de la financiación ilegal del PSOE". Inicialmente, Aldama había sido citado este miércoles en la Audiencia Nacional para entregar ese sobre al juez Ismael Moreno, pero esa citación ha sido suspendida 'sine die'.

Zapatero se ha quejado de que se llegara a hablar de "200 millones de euros" y de cuentas bancarias suyas en San Petersburgo. "Es una patraña absoluta. Nunca le he hablado de ese sobre, no existe", ha dicho, antes de negar que tuviera relación con Aldama.

El PSOE acusa al PP de "persecución política" por citar a Zapatero al Senado

El PSOE ha cargado esta mañana contra el Partido Popular por su comisión de investigación del Senado y por haber citado a declarar al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que comparece para hablar sobre el rescate a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. Según un comunicado del Partido Socialista, los 'populares' estarían llevando a cabo una "persecución política" y les han pedido que citen al expresidente José María Aznar para que explique sus vínculos con el pederasta americano Jeffrey Epstein.

Los socialistas se quejan de que el PP haya llamado a José Luis Rodríguez Zapatero "justo al arrancar la campaña de Castilla y León" y advierten de que si esto es lo mejor que pueden ofrecer a los ciudadanos en esa región "el problema es evidente" y también lo son sus "nervios".

Dicho esto, han acusado al PP de "persecución política" contra los socialistas, algo, dicen, que se ha convertido en una "obsesión" para los 'populares'. Así, denuncian que desde Génova llevan años intentando desacredita a Zapatero y han hecho lo mismo con Pedro Sánchez "traspasando todos los límites" con "ataques personales, deshumanización y utilización de cualquier espacio institucional para el señalamiento".

Por ello, retan al PP a que, si la comisión del Senado vale también para expresidentes, citen a José María Aznar "para que explique sus vínculos con Jeffrey Epstein", el pederasta de EEUU que se suicidó en prisión tras descubrirse que proporcionaba mujeres menores de edad a altos cargos y empresarios. "¿O la comisión solo funciona en una dirección?", han recriminado.