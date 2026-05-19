"Mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad", ha recalcado

Imputación a Zapatero, en directo: "Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública en relación con el rescate de Plus Ultra"

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José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, ha emitido un vídeo en forma de comunicado tras su imputación, por parte del juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, en el caso Plus Ultra.

Mostrándose dispuesto a "colaborar con la Justicia" y recalcando que ejercerá su derecho a la defensa con "firmeza", en su mensaje ha insistido en reiterar su inocencia apelando a una "absoluta transparencia y legalidad" en su actividad privada, sus ingresos y remuneraciones.

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Sus palabras, concretamente, llegan tras haber sido citado a declarar el próximo 2 de junio en el marco de la causa que indaga en el presunto uso irregular de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra en forma de rescate durante la pandemia, en marzo de 2021.

El comunicado íntegro de José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación en el caso Plus Ultra

"Esta mañana he recibido una notificación de la Audiencia Nacional citándome como investigado. Deseo, en primer lugar, expresar mi disposición, por supuesto, a colaborar con la Justicia".

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"Al mismo tiempo, quiero reafirmar que toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Mi actividad privada y los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad".

"Además de ello quiero reafirmar, con toda contundencia, que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector pública en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia".

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"Asimismo, quiero volver a reiterar que jamás he tenido una sociedad mercantil ni directamente ni a través de terceros ni en España ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo. Por tanto, deseo expresar que voy a ejercer mi derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción. Y también atenderé en los próximos días a los medios de comunicación", ha concluido.