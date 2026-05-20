"Toda la colaboración con la Justicia y todo el respeto a la presunción de inocencia”, ha subrayado Pedro Sánchez contestando a Feijóo, que le ha pedido la dimisión

La imputación de Zapatero por el caso de Plus Ultra, en directo| Sánchez: "Todo mi apoyo" al expresidente

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Pedro Sánchez y Alberto Núñez FeijoLa sesión de control al Gobierno de este miércoles 20 de mayo ha arrancado con la imputación del expresidente José Luis Rodríguez en el caso Plus Ultra como punto central. En pleno terremoto político y con el PSOE de nuevo sacudido por otra investigación judicial, el presidente Pedro Sánchez ha comenzado su discurso expresando “toda la colaboración con la Justicia” y “todo el respeto a la presunción de inocencia”, añadiendo a sus palabras un “todo mi apoyo a Zapatero” que ha secundado su bancada con aplausos.

“El presidente Zapatero, señor Feijóo, no nos metió en una guerra ilegal. No mintió a los españoles ante el peor atentado terrorista de la historia de España. No. El presidente Zapatero extendió derechos y libertades, nos sacó de una guerra ilegal en Irak y acabó con ETA. Eso es lo que hizo el presidente Zapatero cuando estuvo gobernando en este país, así que, señor Feijóo, lecciones de quienes tanto tienen que tapar, tantas vergüenzas que ocultar, ninguna”, ha subrayado, dirigiéndose al líder del PP, que en sus primeras palabras en el hemiciclo ha pedido su dimisión.

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Alberto Núñez Feijóo señala a pedro Sánchez y le acusa de “manchar la presidencia de España”

“Ayer un juez imputó a su faro moral”, le ha dicho Feijóo a Sánchez, justo antes de instarle a que se vaya: “¿Qué hace un día más ahí manchando la presidencia de España?”, le ha preguntado, antes de continuar cargando contra su Gobierno.

“Aplaudieron a Ábalos y está en la cárcel. Defendieron a 'Super Santos Cerdán' y va camino de volver a la cárcel. Solo falta saber cuánto podrá aguantar sin negar también a Zapatero”, le ha dicho.

Además, y tras la contestación que ha hecho Pedro Sánchez de estas palabras, ha continuado: “El que pueda robar, que robe, ese es el lema de su Gobierno", tras lo cual ha asegurado que este es un momento “muy duro para todos los españoles”.

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"España está gobernada por corruptos", ha denunciado Feijóo, que le ha recalcado a Pedro Sánchez que José Luis Rodríguez Zapatero “no habría podido delinquir sin su Consejo de Ministros”.

"Solo hay que leer el auto para darse cuenta de que sin su Consejo de Ministros, Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán. Ni su entorno. Nadie. Y esa es la clave de todo”, ha subrayado.

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En esa línea, ha continuado: “Usted nunca quiso llegar al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia. España está gobernada por corruptos y yo me voy a encargar de que esto cambie”.

Pedro Sánchez replica que las elecciones son en 2027 y seguirán “si los españoles quieren”

Ante las palabras del líder de los populares, y en una nueva réplica, el presidente del Gobierno ha espetado a Feijóo: “Si quiere mirar a la corrupción, mírese al espejo”. A ello, además, ha añadido: “Al Gobierno se llega con votos, no con atajos”, tras lo cual le ha contestado también a sus peticiones de dimisión.

“Habrá elecciones en 2027 y, si los españoles quieren, aquí seguiremos cuatro años más", ha dicho, rechazando dejar el cargo.

Santiago Abascal: "Usted es el jefe de Ábalos y el socio de Zapatero"

Por su parte, el líder de Vox también ha cargado contra Pedro Sánchez y su Ejecutivo, al que ha reprochado la regularización masiva de inmigrantes y también le ha señalado por corrupción.

“De todas sus corrupciones, de la de su entorno familiar, de la de Zapatero, la más grave es la de la regularización masiva", ha dicho Santiago Abascal, que ha añadido: “Usted es el jefe de Ábalos, el jefe de Koldo y de Cerdán y el socio de Zapatero, pero eso ya nos lo dirán los tribunales”.

Gabriel Rufián reclama “una respuesta” tras la investigación sobre Zapatero y apunta que el auto está “muy bien escrito”

Paralelamente, significativa ha sido también la intervención de Gabriel Rufían, portavoz de ERC, quien ha preguntado a Pedro Sánchez “cuál es el plan frente a todo esto”, tras conocerse la investigación de José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra.

“El plan es continuar gobernando porque ahí está el crecimiento económico y la creación de empleo", le ha dicho Sánchez, a lo que Rufián ha replicado: “Yo me refería a otro plan", dice Rufián, que hace referencia a Zapatero. "Yo estoy jodido. 88 páginas. Tráfico de influencias, blanqueo de capitales... yo no soy objetivo, le tengo un enorme respeto y afecto a Zapatero. Nueve de los nuestros están en la calle en gran parte por él, pero también tengo ojos en la cara. Esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo para la izquierda. Que existe una cacería judicial, sí. Que Rajoy o Aznar se lo merecen mucho más, sí. Pero la izquierda somos otra cosa, así que la pregunta es dónde acaba el lobismo y empieza el tráfico de influencias. Si esto es verdad, es una mierda. Si es mentira, es una mierda aún mayor, pero merece una respuesta”.

A este respecto, ha apuntado que el auto de imputación del expresidente del Gobierno está “muy bien escrito”.

Ione Belarra, sobre la investigación a Zapatero: “No pinta bien”

De igual modo, a su llegada al Congreso, Ione Belarra, líder de Podemos, ha declarado igualmente que la investigación sobre José Luis Rodríguez Zapatero “no pinta bien”, al igual que el portavoz de IU en el grupo Sumar, Enrique Santiago, ha evitado a evitado responder a la pregunta de si cree que hay 'lawfare' y ha dicho que "lo primero que hay que hacer en este país es regular bien todas las actividades de los expresidentes de Gobierno". "Si se ha cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito", ha apuntado.

Por su parte, desde el PNV, su portavoz Maribel Vaquero ha vuelto a apelar a la prudencia, como ya hizo el martes, al señalar que hay que ver "cómo se desarrollan los hechos".

Mientras tanto, Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, ha vuelto a pedir que la justicia investigue y que vaya "hasta el final" y se pongan las pruebas "encima de la mesa". Hasta entonces, de igual modo, ha exigido que se respete la presunción de inocencia de Zapatero a quien él, ha añadido, seguirá "defendiendo hasta que se demuestre lo contrario".