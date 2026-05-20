Gabriel Rufián ha reconocido su admiración hacia Rodríguez Zapatero, pero ha señalado en el Congreso de los Diputados la contundencia del auto contra el expresidente del Gobierno

El juez señala la “intervención directa” de Zapatero en operaciones internacionales de oro, petróleo, acciones y divisas

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El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha afirmado este miércoles sobre el auto de imputación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero que "Si es verdad, es una mierda. Si es mentira, es una mierda aún mayor", aunque ha estimado que de cualquier forma merece una "respuesta" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

"Dónde acaba el lobbismo y dónde empieza el tráfico de influencias"

En una pregunta a Sánchez en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Rufián ha hecho referencia a uno de los tres delitos por lo que se acusa a Zapatero, el de tráfico de influencias, y ha preguntado al presidente "dónde acaba el lobbismo y dónde empieza el tráfico de influencias".

El republicano ha mostrado su respeto y afecto por Zapatero, ha asegurado que su imputación "rompe el corazón" a los progresistas españoles y ha considerado que el proceso judicial se ha abierto porque el expresidente es un "enorme activo electoral para la izquierda".

Ha compartido que está "jodido" con la imputación y ha denunciado una "cacería judicial" contra la izquierda porque, según ha defendido, los expresidentes Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy "se lo merecen mucho más".

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Rufián ha insistido en que casos de corrupción en la izquierda se han visto "otras veces" y hay quien roba "a manos llenas" y están "encantados de la vida", pero ha insistido en que la izquierda es "otra cosa".

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El presidente ha contestado que en el Congreso hay un proyecto de ley para regular la acción de los lobbies, que está a la espera de que los grupos le den "cauce para ser aprobado" y que es una de las iniciativas que forman parte del plan de Regeneración Democrática del Gobierno.

Sánchez ha compartido su "total colaboración" con la Justicia y ha defendido la presunción de inocencia de Zapatero, a quien ha mostrado todo su apoyo tras la imputación.

Además ha revindicado las políticas de Zapatero, entre ellas la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo o el fin de la banda terrorista ETA, y ha destacado que durante sus gobiernos "no hubo ningún caso de corrupción".

Asimismo ha insistido en que no piensa convocar elecciones de manera anticipada y que el plan del Ejecutivo es "continuar gobernando" y buscando mayorías en el parlamento para aprobar leyes.