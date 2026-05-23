El informe consta de 158 páginas y forma parte de una investigación que ha recopilado el juez José Luis Calama

Los indicios del juez Calama para investigar a Zapatero: "Estructura jerarquizada", pagos, mensajes y empresas en el extranjero

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Informativos Telecinco ha tenido acceso a dos informes de la causa judicial que investiga al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Uno de ellos es el informe preliminar de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la UDEF sobre el presunto uso de influencias políticas ilícitas y en blanqueo de capitales para conseguir el rescate público de 53 millones de euros otorgado a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.

El informe consta de 158 páginas y forma parte de una investigación que ha recopilado el juez José Luis Calama para dictar el auto contra Zapatero. El propio magistrado de la Audiencia Nacional se lo ha trasladado al expresidente del Gobierno para que supiese de qué se le acusa.

Zapatero y sus hijas son los principales beneficiaros de la trama corrupta, según la UDEF

La UDEF sitúa al expresidente y a sus hijas como principales beneficiarios de una trama corrupta. Entre los investigados hablan de su estructura para pagar las mordidas como boutique financiera. La Policía Nacional incluye también detalles como que Zapatero felicitó desde su teléfono móvil a la trama por sus gestiones en Venezuela y que todo arranca cuando Estados Unidos intervino el teléfono al principal accionista de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, que investigan por blanqueo.

Tanto el principal accionista como el presidente de la aerolínea buscan en Zapatero como la vía más segura para conseguir ese rescate. Aunque no cumplían inicialmente los requisitos, aparece citado 19 veces directamente en 13 mensajes y en seis ocasiones, también de forma indirecta.

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El magistrado de la Audiencia Nacional ha citado a Zapatero el próximo 2 de junio para que declare como investigado en base a unos indicios que desarrolló en un auto de más de 80 páginas.