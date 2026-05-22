Aldesa, Gate Center: la trama China del caso Zapatero

Malena Guerra 22 MAY 2026 - 21:26h.

Aldesa figura en la presunta red de Zapatero con pagos y abonos con Analisis Relevante.

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Daniel Romero Abreu es uno de los hombres que señala el juez como actor en la trama Zapatero. Fue recibido en Moncloa hace seis meses. Preside dos de las empresas investigadas, y ese día acompañaba a su mujer que fue distinguida por el Gobierno por sus éxitos empresariales.

Abreu es también un colaborador de Zapatero en sus intereses en China. Por ejemplo en el Gate Center, una especie de centro de conferencias, muy vinculado a China, que aparece en la lista de pagos al ex presidente y a sus hijas.

Abreu preside ese centro junto con el ciudadano chino Feng Yi Zhang. Tienen sede en Madrid y en Pekín. Su inauguración de la sede china fue en 2023. Con Zapatero, Abreu, Feng Yi Zhang y el ex ministro Miguel Ángel Moratinos. No es el único factor chino en la trama.

También destaca la constructora, Aldesa, controlada por el gobierno de China. Tenía muchos proyectos en España y supuestamente también pagó a Zapatero. La primera pista china la encontramos en Venezuela donde el juez dice que los potenciales compradores de petróleo debían canalizar la gestión a través de Zapatero. Entre las conversaciones captadas algunas frases relevantes. “Los chinos listos para comprar barcos", “debemos tener claro que esta empresa depende del Partido Comunista Chino”. Lo que parece claro es que la asignación de los buques la controlaba Delcy.

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La conexión de Zapatero con China comenzó hace más de veinte años, durante su gobierno impulsó el acercamiento desde la primera visita en 2005. Hasta el cuarto viaje en 2011. La relación acabó alcanzando sectores estratégicos.

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Uno de los casos más visibles el de la constructora española Aldesa. En 2020, la empresa estatal china ferroviaria la atrapó al desplomarse los bonos y rescatarla. Europa comenzó a inquietarse por la entrada de capital estatal chino. Aldesa figura en la presunta red de Zapatero con pagos y abonos con Analisis Relevante, la pieza instrumental de la estructura presuntamente delictiva. Aparecen dos contratos que no llegaron a ejecutarse en los que la red iba a cobrar un 3% de comisión, uno un macrocomplejo turístico, comercial y de casinos en Tarragona. También se presentaron al concurso de la ampliación de la línea 11 del metro de Madrid.

Otro proveedor de la trama es presuntamente es Gate Center, un laboratorio de ideas en el que Zapatero ejerce como presidente de su consejo asesor. Tiene una sucursal en EEUU y otra en china con Feng Yi Zhang de presidente, muy amigo de Zapatero.

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Las polémicas amistades chinas le salpican también en el caso Koldo-Abalos- Aldama porque Miguel Duch muy cercano a Zapatero, participa según el sumario en una polémica noche con prostitutas vulnerando el toque de queda del covid. Según varios medios, el CNI lo considera un espía chino al que no le dieron la nacionalidad española.

El circulo chino lo cierra Huawei, cuyo responsable de Seguridad, Segundo Martínez es un excomisario de Policia que fue su jefe de Seguridad en La Moncloa.