El magistrado pone el foco en la reunión del exsecretario de Organización con Leire Díez dos días después de que se publicase la carta

La exmilitante socialistas, Leire Díez, afirma que la entrada de la UCO en la sede del PSOE se basa "en noticias falsas"

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El juez Santiago Pedraz sitúa el origen de la trama sobre Santos Cerdán y Leire Díez durante el periodo de reflexión de Pedro Sánchez tras su carta a la ciudadanía. Fue el 25 de abril de 2024. El presidente se tomaba cinco días de reflexión tras conocerse que se ha iniciado la investigación contra su esposa, Begoña Gómez.

Es ahí cuando el juez Pedraz sitúa el inicio de los hechos ahora investigados. En ese momento se produjeron reuniones del entonces todavía secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán y Gaspar Zarrías, exvicepresidente de la Junta de Andalucía, con Leire Díez, la llamada fontanera del PSOE, el empresario Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo.

El objetivo de estas reuniones, según el magistrado, era entorpecer las investigaciones que afectaban al partido y a Gobierno. Los requerimientos de información en la sede del PSOE en Ferraz y los registros en las casas de Santos Cerdán, Zarrías y Dolset son en busca de documentos y archivos electrónicos relacionados con el presunto pago de miles de euros a los implicados en esta trama a cambio de esos trabajos de desestabilización.

Organización criminal, cohecho, revelación de secreto o falsedad documental

Detrás de esos pagos estaría, según el juez, la actual gerente del partido socialista, Ana María Fuentes. Se investiga si es al menos cómplice de la trama y responsable de un delito de falsificación de documento mercantil por emitir facturas falsas para camuflar esos pagos.

El juez implica también en la trama a Juan Manuel Serrano Quintana, expresidente de Correos y Juan Francisco Serrano Martínez, diputado socialista y mano derecha de Santos Cerdán. El magistrado señala que aparecen indicios que revelan su colaboración con los investigados y la trama, aunque aún no concreta su responsabilidad penal.

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Pedraz dirige el procedimiento contra el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, María Leire Diez Castro, el empresario Javier Pérez Dolset, el exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y el abogado Ismael Oliver por delitos de organización criminal, plurales delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado..