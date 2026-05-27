Subraya que "no hay motivos" para cambiar en su posición de apoyo a Zapatero tras su imputación e incide en que la acción de la UCO en Ferraz "no es un registro"

Pedro Sánchez, en directo desde Roma, reafirma todo su "apoyo a Zapatero" y reitera la colaboración con la Justicia sobre el requerimiento de la UCO en Ferraz

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este miércoles desde Roma, tras su encuentro con el papa León XIV, en el marco de otro día marcado por un nuevo terremoto político después de conocerse, desde primera hora de la mañana, la entrada da la UCO en la sede del PSOE en Ferraz para un requerimiento de información en relación con caso el caso Leire Díez, que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

Rodeado de una enorme expectación, también por sus palabras en relación con la investigación que pesa sobre José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra, el líder socialista ha arrancado su discurso, no obstante, ensalzando “la sintonía” con el sumo pontífice y los temas tratados durante su visita a Roma y el Vaticano.

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Pedro Sánchez se reafirma en su apoyo a José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación

Ahondando en las cuestiones que verdaderamente despertaban la atención de los periodistas, y ante sus preguntas, Pedro Sánchez se ha referido así a la imputación del expresidente Zapatero, ante lo que ha asegurado: “He tenido la ocasión de poder leer el auto, de conocer y leer a través de los medios el extenso sumario y, sinceramente, lo dije en las Cortes y lo vuelvo a reafirmar hoy aquí: total a colaboración, respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero”, ha dicho.

A ello, el jefe del Ejecutivo ha añadido: “Después de lo que he leído y he podido compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivos para cambiar esa posición”.

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La reacción de Pedro Sánchez al requerimiento de la UCO en Ferraz

Por otro lado, respecto al momento que ha marcado el día en el ámbito político ya desde el arranque, es decir, el requerimiento de la UCO en la sede del PSOE en Ferraz, el presidente del Gobierno ha explicado que su comparecencia en Roma se ha retrasado, de hecho, porque inicialmente desconocía lo que estaba pasando.

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“He tenido que preguntar qué estaba sucediendo y me parece que eso es importante como matiz, porque antes sucedía todo lo contrario: teníamos precisamente a una organización política que utilizaba a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de la Justicia para obstruir investigaciones judiciales. En este caso, aparentemente, estamos hablando de un requerimiento. No estamos hablando de un registro. No quiero tampoco minusvalorar la gravedad de la investigación que ahora mismo la Audiencia Nacional está teniendo en curso. Lo que sí puedo trasladar a la ciudadanía es total colaboración con la Justicia”, ha recalcado.

A ello, Sánchez ha querido añadir: “También decir que, si al final estamos hablando de este caso, de la exmilitante Leire, evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso, hace más de un año, y que, por tanto, los tiempos de la Justicia, son los tiempos de la Justicia. Respetemos a la Justicia y el compromiso, por supuesto, del PSOE en que si hay comportamientos irregulares nuevos, actuaremos con la misma contundencia que con la que hemos actuado antes”.

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Por último, centrándose en la defensa de la acción de Gobierno y las medidas del Ejecutivo adoptadas durante todo este tiempo, ha enfatizado: “También quiero subrayar lo siguiente: hemos estado en situaciones parecidas a estas en otros momentos. Creo que es muy importante también que la ciudadanía sea consciente de que el Gobierno de España está inmerso en una agenda de transformación que está dando sus resultados en todos los ámbitos. […] Creo que ninguna de estas investigaciones, y ya veremos en qué acaban, no impugnan en absoluto lo que está haciendo el Gobierno de España y las fuerzas progresistas en favor de los avances sociales, económicos y las transformaciones que veníamos registrando de ocho años a esta parte. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo de aquí al final de la legislatura sin restar importancia a la gravedad de estas investigaciones, con el compromiso firme de que responderemos con la contundencia con la que siempre hemos respondido en caso de que se conocieran nuevas informaciones al respecto”.

Rechaza convocar elecciones, como reclama la oposición

Por último, Sánchez ha rechazado también un adelanto electoral, contestando así a las peticiones de la oposición que claman contra la continuidad de su mandato: “Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadano y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces y también equitativas oír parte de la Administración General del Estado, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis”, ha asegurado.

“Nadie se puede imaginar si hubiera habido una administración del PP con Vox que hoy el 60% del precio de la electricidad generada viniera de energías renovables. Y eso está haciendo que hoy los hogares tengan mayor capacidad para hacer frente a shocks energéticos provocados por las guerras, ya sea en Irán o ya sea en Ucrania. Pongo este ejemplo simplemente para poner en valor la categoría, y es que el crecimiento económico, –el éxito de país que estamos teniendo–, tiene mucho que ver también con una palanca, que es la estabilidad. Y si la Constitución dice que son cuatro años la duración de una legislatura, pues son cuatro años, y eso es el objetivo y la determinación del Gobierno de España”, ha finalizado.