Leire Díez acusa a la Guardia Civil de utilizar a una periodista para espiar a Santos Cerdán y a ella

Leire Díez pide levantar el secreto de la causa sobre comisiones en contratos públicos

Compartir







La exmilitante socialista Leire Díez sostiene que la Guardia Civil usó a la periodista Patricia López, fallecida el pasado mes de diciembre, para espiarla a ella y al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

En una entrevista este jueves en RAC1, Díez afirma que López le confesó, poco antes de fallecer, que durante 11 años había pasado información a la Guardia Civil y asegura que tiene pruebas que demuestran esta colaboración, por la que la periodista habría cobrado.

PUEDE INTERESARTE José Luis Ábalos renuncia a su acta de diputado en el Congreso

"Antes de fallecer, me pasó toda la documentación, audios y mensajes", señala. Con este material, Díez ha presentado un escrito ante el juzgado de Madrid que la investiga por, supuestamente, llevar a cabo un plan delictivo para desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y a la Fiscalía para desbaratar investigaciones para tratar de demostrar el origen prospectivo de su causa.

La confesión de la periodista

En ese escrito, al que ha tenido acceso EFE, la defensa de la exmilitante socialista explica que Patricia López fue fundadora y socia de Díez en la revista Crónica Libre y justo antes de que falleciera la periodista le desveló que al menos desde el año 2024 "se pudiera haber estado llevando a cabo una investigación" sobre Díez "sin ningún tipo de autorización judicial y con vulneración de sus derechos mas elementales".

Añade que un guardia civil habría sonsacado información a Patricia López para que le facilitara "cualquier cosa que tuviera de 'las andanzas de ese par' (refiriéndose a Dª Leire Díez Castro y D. Santos Cerdán).…financiación PSOE, Fiscales" y a "grabaciones de Leire y Cerdán", a los que el guardia denominaba el "Comando Ferraz".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por eso su abogada pide al juez Arturo Zamarriego que se llame a declarar a ese guardia civil y otras diligencias para esclarecer si fue investigada ilegalmente. Según dice Díez en la entrevista de radio, el contacto de Patricia López con la Guardia Civil era "un miembro de la unidad de fuentes".

El testimonio de Díez

"Lo que sabemos a ciencia cierta, porque nos lo ha contado Patricia López, es que ella informó a Pedro Gil de nuestras reuniones en Ferraz (con Santos Cerdán)", relata Díez, que afirma que en los mensajes con la periodista, Gil le pedía explícitamente "cosas de Cerdán y de Leire".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Cuando tenemos esas reuniones, ella le facilita la información" al guardia civil, "y posteriormente le da una parte pequeña de lo que habíamos investigado. Con esto es con lo que se ha ido fabricando toda la causa mediática en contra de mí", denuncia.

Díez explica que López decidió contarle todo esto porque se sentía "engañada, utilizada y manipulada": "Dio información (...) pero, según los audios, no autoriza la difusión. Cuando ve en los 'medios-cloaca' de siempre informaciones retorcidas, se da cuenta de que la han utilizado y allí es cuando se revuelve".