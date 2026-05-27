Santiago Pedraz cree que la presunta trama buscaba información sensible contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad para obstruir casos judiciales que afectaban al PSOE

La UCO interviene en la sede del PSOE correos, libros contables, reuniones y viajes de investigados en el 'caso Leire'

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La exmilitante del PSOE, Leire Díez, vuelve a estar imputada. El juez de la Audiencia Santiago Pedraz investiga es si la periodista de profesión obtuvo una compensación económica y de cuánto para obstruir casos judiciales que afectaran al partido. El auto de Pedraz apunta a los socialistas como el pagador de estos servicios y por eso mandó, este miércoles, a los agentes de la UCO a requerir información a la sede de Ferraz, en Madrid.

El magistrado instructor indaga, además si hubo pagos desde el PSOE a la presunta trama que buscaba información sensible contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad para paralizar o quitarse de encima casos judiciales.

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Santiago Pedraz acusa a Leire Diez de supuestos delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado. Para ello se basa en las acusaciones de Gaspar Zarrías, el histórico líder del PSOE en Andalucía, señaló un pago de 4.000 euros mensuales a Leire Díez para que investigase una supuesta implicación del comisario jubilado José Manuel Villarejo relacionado con la trama de los ERE.

El juez cree que esos 4.000 euros estaban pagados realmente por el PSOE con supuestas facturas falsas y ocultar el verdadero objetivo, que según el auto de Santiago Ferraz, Leire Díez fue encargada de "desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier actuación policial que pudiera impactar tanto de manera directa o indirecta en los intereses del PSOE".

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Todo ello ocurrió en el año 2024 cuando comenzó la investigación a varios miembros del partido o de la familia del presidente del gobierno. Los indicios apuntan a que parte del trabajo de los investigados consistió en dirigir denuncias infundadas contra la jueza, la UCO o la Fiscalía Anticorrupción que investigaban al hermano de Pedro Sánchez.

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Para aclarar y destapar las pruebas que señalen a la trama Santiago Pedraz ha ordenado, además registros en los domicilios del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en Navarra y del exdirigente socialista andaluz Gaspar Zarrías, en Madrid capital, así como del empresario Javier Pérez Dolset en una urbanización de Móstoles.