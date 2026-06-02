La directora de orquesta ha criticado "la desigualdad" y la "falta de oportunidades" del proceso que fue adjudicado a David Sánchez

David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, no será juzgado por aceptación de nombramiento ilegal: "Declaramos extinguida por prescripción la responsabilidad penal"

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Una de las aspirantes a la plaza de 'coordinador de conservatorios' en la Diputación de Badajoz, que fue adjudicada a David Sánchez, ha asegurado que se presentó, aunque ya se sabía que el puesto tenía nombre. La directora de orquesta, Cristina de Frutos, que ha criticado "la desigualdad" y la "falta de oportunidades" del proceso, ha declarado en el juicio que investiga al hermano del presidente del Gobierno por un supuesto delito de prevaricación y tráfico de influencias, señalando que días antes de la prueba de selección le avisaron que el puesto ya tenía nombre.

Esta aspirante ha declarado como testigo en la tercera sesión del juicio por la contratación de David Sánchez, uno los once acusados por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. "No quería ir" a la entrevista pues una persona -ha revelado que el entonces director del conservatorio de Plasencia Antonio Luis Suárez Moreno- le informó a través de un mensaje que "ya se sabía que la plaza era para el hermano de Pedro Sánchez".

La mujer ha relatado que finalmente se presentó, tras recibir una llamada de la Diputación en la que se mostraba el interés por mis méritos y trayectoria, pero en realidad, ha declarado que "mucho interés no existía" porque "no me preguntaron nada" tras mi exposición de "unos 15 minutos" sobre objetivos y metodología. Por contra, David Sánchez fue elegido por las respuestas al tribunal de selección, "tal y como recoge la resolución" de la plaza.

Para el puesto que ocupó David Sánchez en la diputación de Badajoz no se pedía titulación universitaria en música

La directora de orquesta, además ha asegurado que no se le informó de los criterios de baremación, los cuales conoció siete años después "y por la prensa", así como las puntuaciones obtenidas, con "un cero" en varios apartados, como en idiomas, formación que "sí tengo en portugués e inglés", y en organización de equipos y desarrollo cultural, "cuando yo he organizado conciertos didácticos en equipo".

También ha apuntado que le pareció algo "anormal" y "sospechoso" que para dicho puesto de alta dirección se exigiera titulación universitaria genérica en lugar de titulación superior de música. Preguntada en sala de por qué no denunció esta situación, De Frutos ha respondido que pensó que sería "un tema muy elevado" aunque ha relatado que en 2025 remitió una carta a la Fiscalía relatando lo sucedido de la que no tuvo respuesta.