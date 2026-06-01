"Por prescripción hay que excluirlo del enjuiciamiento en este tribunal", ha señalado el tribunal de la Audiencia de Badajoz

El calendario judicial del entorno de Pedro Sánchez se complica con el arranque de los juicios y declaraciones

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BadajozDavid Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no será juzgado por el delito de aceptación de nombramiento ilegal al considerar el tribunal de la Audiencia de Badajoz que ha prescrito. No obstante, mantiene los delitos de tráfico de influencias y prevaricación.

"Declaramos extinguida por prescripción la responsabilidad penal por el delito de aceptación de nombramiento ilegal en el ámbito subjetivo del enjuiciamiento", ha señalado el presidente de la sala, José Antonio Patrocinio, en la reanudación del juicio este lunes con la resolución de las cuestiones previas que se plantearon el pasado jueves por los abogados de la defensa.

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El tribunal subraya que procede excluir de enjuiciamiento el delito de aceptación de nombramiento ilegal

En el marco del juicio sobre la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz en 2017, el presidente de la sala ha señalado que está previsto para ese delito de aceptación una pena leve, y "aun cuando consideramos que fuera menos grave, aun en esa hipótesis, también estaría prescrito, y por tanto, por prescripción hay que excluirlo del enjuiciamiento en este tribunal".

Por otra parte, la sala ha acordado también no juzgar al expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo, por la contratación en la institución del exasesor de Moncloa y amigo de David Sánchez, Luis Carrero.

De esta forma, Gallardo tampoco será juzgado por este delito, tal y como pedía su abogado, "toda vez que dicho acusado no fue informado" de estos delitos, "ni oído en declaración en fase de instrucción en calidad de investigados, ni tampoco descritos como hechos punibles en el auto de procedimiento abreviado", por lo que el tribunal considera que se trata de "una acusación sorpresiva".

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"Por tanto, expulsamos del ámbito subjetivo del enjuiciamiento el análisis de dicha presunta participación", ha señalado Patrocinio.

David Sánchez y Ángel Gallardo declararán entre los días 4 y 5 de junio

Finalmente, el tribunal admite las pruebas documentales propuestas por las partes del caso "sin perjuicio de la valoración que se realizará en sentencia" de todos los elementos que han sido aportados. El resto de cuestiones que plantearon las defensas en la primera sesión, celebrada el pasado jueves, han sido rechazadas, entre ellas la nulidad de la investigación y la pérdida del derecho fundamental de tutela judicial efectiva de los investigados, pues fueron miles los mensajes de correos electrónicos personales analizados.

La nulidad fue planteada por las defensas al considerar que los delitos fiscales y de malversación que figuraban en la denuncia inicial de Manos Limpias -junio de 2024- que abrió la investigación no son los que finalmente dieron pie al escrito final de apertura de juicio oral (tráfico de influencias y prevaricación).

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Tanto David Sánchez como Gallardo, para quienes se solicitan tres años de prisión, declararán inicialmente entre los días 4 y 5, una vez lo hagan los nueve acusados restantes y los 42 testigos.

Tras resolver las cuestiones previas planteadas por los abogados de la defensa, el juicio ha continuado en la Audiencia Provincial de Badajoz con las pruebas testificales.