Felipe VI ha apelado a la necesidad de "preservar la confianza institucional"

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El rey Felipe VI ha reivindicado este martes la "vocación plenamente europea" de España como "uno de los grandes consensos políticos que todavía hoy perduran con mayor fuerza" en la sociedad, y ha apelado a la necesidad de "preservar la confianza institucional".

En la entrega del premio Cercle d'Economia a la Construcción Europea, otorgado al jefe de opinión económica del diario británico 'Financial Times', Martin Wolf, el rey ha subrayado que Europa "ha sido un factor decisivo en la modernización y apertura de nuestro país" y que España también ha contribuido al avance del proyecto común.

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"Mucho se ha debatido acerca de si ese término de 'autonomía' es o no una quimera, pero a los más escépticos habría que recordarles que una de las constantes de la construcción de la Europa unida ha sido convertir en realidad aquello que parecía una aspiración lejana, incluso una utopía. Todo el proceso de integración ha sido un viaje de lo improbable y lo extremadamente complejo a lo real y lo tangible", ha enfatizado.

El Rey destaca el papel del periodismo que no simplifica en "la fortaleza" de las democracias

El Rey Felipe VI ha asegurado este martes que un periodismo que no simplifica ni desnaturaliza la complejidad de la realidad resulta indispensable para "la calidad del debate público y la fortaleza" de las democracias.

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"Un periodismo capaz de explicar la complejidad sin desnaturalizar su esencia, al simplificarla, resulta hoy indispensable para la calidad del debate público y la fortaleza de nuestras democracias", ha dicho el monarca.