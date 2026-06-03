José Antonio Patrocinio, presidente del tribunal de la Audiencia de Badajoz, ha generado algunas sonrisas entre los letrados con un anecdótico comentario

La UCO señala a Miguel Ángel Gallardo como impulsor del puesto de David Sánchez

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Un comentario anecdótico del presidente del tribunal de la Audiencia de Badajoz que juzga a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha cerrado la sesión de este miércoles cuando, al oír el llanto de un bebé en una testifical por videoconferencia, ha dicho: "Menos mal que hay una voz inocente".

Este apunte del presidente del tribunal, José Antonio Patrocinio, se ha escuchado en la sala cuando estaba declarando por videoconferencia uno de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) que intervinieron en las actuaciones de la Policía Judicial de cara a elaborar los atestados que fueron luego remitidos al juzgado instructor. En un momento de la declaración de este agente, un bebé ha comenzado a llorar. "Menos mal que hay una voz inocente", ha dicho Patrocinio, lo que ha despertado algunas sonrisas entre los letrados de las acusaciones populares.

Siete agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), los últimos testigos de la prueba, han corroborado esta tarde los informes de la Policía Judicial en los que participaron. La jornada de este miércoles ha estado marcada por la declaración del teniente coronel de la UCO Antonio Balas, quien ha señalado al expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo como impulsor de la creación del puesto de trabajo de David Sánchez, y ha situado al Área de Recursos Humanos como "motor" de todo el proceso.

El abogado califica de "errática" la declaración del teniente coronel de la UCO

El abogado de David Sánchez, Emilio Cortés, ha calificado este miércoles de "muy errática" la declaración del teniente coronel de la UCO Antonio Balas, sobre la creación de la plaza que se creó en la Diputación de Badajoz y que se adjudicó al hermano de Pedro Sánchez.

Cortés se ha pronunciado de esta forma, en declaraciones a los medios a la salida de la sesión del juicio en la Audiencia Provincial de Badajoz en la que ha declarado el teniente coronel de la UCO, quien ha señalado que la creación de la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios que se adjudicó a David Sánchez "no nace de Cultura", sino que partió "de un nivel superior" como el expresidente de la institución, Miguel Ángel Gallardo.

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El abogado de Sánchez ha calificado de "muy errática" la declaración del teniente coronel de la UCO Antonio Balas, en la que a su juicio ha habido "dos momentos muy claros", ya que "ante la acusación popular que se ha mostrado vivo, activo, concluyente", mientras que con las defensas "ha dicho que no ha dicho nada de lo que sí ha dicho".