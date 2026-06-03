La UCO señala a Miguel Ángel Gallardo como impulsor del puesto de David Sánchez

La UCO pone fecha al arranque del "motor" de este cargo: el 5 de septiembre de 2016, día en el aparecen los primeros correos entre RR.HH y Cultura

Una aspirante al puesto de David Sánchez declara en el juicio: "Ya se sabía que la plaza era para el hermano de Pedro Sánchez"

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Un agente de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha señalado al expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo como impulsor de la creación del puesto de trabajo de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz y sitúa al Área de Cultura como "motor" de todo el proceso.

5 de septiembre de 2016

Uno de los guardias civiles que ha declarado en la sesión de este miércoles del juicio a David Sánchez y Gallardo, además de otros nueve acusados, ha expuesto que la plaza de 'coordinador de los conservatorios' de música de Badajoz partió de un nivel superior al de Cultura y de Recursos Humanos (RR.HH), donde sitúan a Gallardo.

La UCO pone fecha al arranque del "motor" de este cargo: el 5 de septiembre de 2016, día en el aparecen los primeros correos entre RR.HH y Cultura relativos a la reestructuración del personal de esta última área, uno de los cuales ya se remite a Gallardo.