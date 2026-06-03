Antonio Balas, teniente coronel de la UCO reconsidera la implicación de Gallardo en la creación del puesto de David Sánchez

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El teniente coronel jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Antonio Balas, ha explicado que se ha reconsiderado la implicación del expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, en la creación de un puesto para David Sánchez en la Diputación de Badajoz tras la "visión holística" de la investigación realizada en torno al caso.

El mando de la Guardia Civil ha declarado este miércoles durante más de tres horas en el juicio que se desarrolla en la Audiencia Provincial de Badajoz sobre la contratación en 2017 de David Sánchez -hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez- como coordinador de actividades de los conservatorios de la Diputación, así como la modificación del puesto en 2022 a jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

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En uno de los atestados de la fase de instrucción, la Guardia Civil comentaba no poder identificar el presunto origen de la idea de crear el puesto de coordinador en beneficio de Sánchez, frente a esto, Balas ha sostenido este miércoles que la idea no habría partido del área de Cultura de la Diputación, sino "de un nivel superior" como el expresidente de la institución, Miguel Ángel Gallardo.

"El único que hemos visto relacionado de manera íntima"

"Entonces, al no partir del área interesada, que era Cultura, nosotros entendemos que debe de estar en un nivel superior con una capacidad política", ha ahondado el agente, ya que "el tema de personal debe corresponder a unas estrategias políticas, tiene que ser de un nivel superior". "El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la diputación, Miguel Ángel Gallardo", ha señalado el teniente coronel de la UCO, que ha declarado junto a un capitán ante la Audiencia Provincial de Badajoz.

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Preguntado por la disparidad entre la conclusión del atestado y la declaración de hoy, el agente ha explicado que se debe a una reconsideración a la vista de la visión "holística" de todos los oficios y todos los atestados que se han entregado en el proceso y que conforman la indagatoria policial. Por otro lado, sobre el presunto absentismo laboral de David Sánchez durante su trabajo en la Diputación, el teniente coronel ha señalado que la Guardia Civil realizó un informe del tráfico de correos sobre cuestiones laborales de David Sánchez a petición de la jueza instructora, Beatriz Biedma.

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Sin embargo, cuestionado por el letrado defensor del propio Sánchez, el teniente coronel ha resaltado que la jueza instructora no solicitó ninguna valoración sobre este tema a la propia Guardia Civil. "Nosotros ahí no hemos hecho ninguna valoración, ni hemos visto ninguna cosa", ha trasladado el teniente coronel. "Es la magistrada la que nos pide que cojamos, que extraigamos, todos aquellos correos que nosotros entendemos que tienen que ver con trabajo. Por eso hacemos ese documento, para la magistrada instructora", ha agregado, insistiendo en que la jueza "no exige" ninguna valoración al respecto.