La UCO afirma que Leire Díez hablaba de Pedro Sánchez cuando se refería al 'one'

La UCO también apunta a que Leire Díez "habría gestionado el pago por parte del PSOE" de la defensa que José Aníbal Álvarez

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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil afirma que la exmilitante socialista Leire Díez se refería al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando aludía al 'one' en sus conversaciones, como cuando dijo que las causas judiciales sobre hidrocarburos eran la prioridad "por orden del 'one'".

Esa alusión al 'one' ya aparecía en el auto en el que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz envió la semana pasada a la UCO a la sede del PSOE para requerir información en el marco de una causa en la que investiga a una presunta trama que perseguía desestabilizar causas judiciales que afectasen al partido o al Gobierno, presuntamente pagada con fondos de la formación socialista.

En un atestado que forma parte del sumario, al que ha tenido acceso EFE, los agentes explican que "la referencia al 'one' se considera que solo podría estar efectuada al presidente del Gobierno y secretario general del partido", al ser la "única persona que por su posición" podría "ordenar algo" a Santos Cerdán, exsecretario de Organización el PSOE, a quien Díez se refería como "S", "Santi" o "jefe".

'one', 'uno' en inglés- "se deduce" sería una persona "en el primer nivel de responsabilidad", añade la UCO

Una de esas referencias la hizo Leire Díez el 15 de febrero de 2025 al expresidente de la SEPI Vicente Fernández, investigado en la causa por presuntas mordidas en contratos públicos: "Ayer le dijo el 'one' a S que me dijera que estoy haciendo un trabajo enorme y que no me venga abajo".

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En su atestado, la UCO incorpora numerosas conversaciones mantenidas por Leire Díez con otros implicados en las que muestra, según la Guardia Civil, el "papel preponderante" que ostentaría sobre el resto, aunque por debajo de Cerdán.

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Ella ejercería "una labor de dirección ejecutiva" y Cerdán un "papel directivo", según la UCO, que va desglosando las gestiones que habría llevado a cabo la presunta trama con una "misión principal": "la defensa del Gobierno y su partido político, el PSOE".

La UCO ve, por ejemplo, "significativo" un mensaje de Leire Díez al expresidente del Barça Sandro Rosell el 23 de enero de 2025, en el que la exmilitante hablaba de "sus pretensiones y su vinculación" con Santos Cerdán: "Ayer hablando con Santos le dije que además de destruir lo malo, al presi hay que ayudarle a generar ecosistemas de apoyo". Para los agentes, este mensaje es "indicativo de la actividad que venían desarrollando: 'destruir lo malo al presi'".

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El atestado también cita dos reuniones mantenidas entre Leire Díez y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez en julio de 2024, en las que la exmilitante socialista habría señalado: "Los me han dicho que me ponga al frente de todo esto" se encontrarían "en la calle Ferraz comunicados con el Palacio de la Moncloa. Porque como bien sabes, gobierna el partido de Ferraz".

La UCO cree que Díez hizo gestiones para que el PSOE pagase la defensa de Ábalos y Koldo García

De las conversaciones de Leire Díez la UCO deduce que esta habría ofrecido que el PSOE pagase los honorarios de los abogados José Aníbal Álvarez e Ismael Oliver -este imputado en el caso-, que durante un tiempo defendieron al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García, a quien la exmilitante llamaba "ameba".

La UCO recoge una comunicación del 23 de enero de 2025 en la que Leire Díez comunicaba a Oliver que tanto ella como Cerdán querían que asumiese la defensa del exasesor, y que "el partido la va a pagar". Este letrado, según el atestado, aceptó.

Un día después, Leire Díez escribió a Vicente Fernández. "Eres consciente de que voy a tener toda la docu de Koldo", le dijo en relación, según la UCO, a la documentación del caso Koldo. "Y, por tanto, voy a ver todo lo que hubo. Y que me como ese marrón por si puedo usarlo. Ayer Santi me hizo llorar de la emoción", añadió la exmilitante.

"En este caso, parece ser que no se habrían cumplido los plazos y cauces acordados para su abono, teniendo que intermediar para ello Leire. Según fuentes abiertas, finalmente este abogado rechazó la defensa de esta persona por incumplimiento de pagos", añade el atestado.