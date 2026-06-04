"Han soltado a Aldama, esto es un desastre", fue la reacción de Leire Díez.

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El sumario refleja como un "hito especial" para la trama un momento: el de la salida de Aldama de la cárcel amenazando al mismísimo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Había llegado a un acuerdo con la fiscalía, algo que dentro del entramado de presuntas cloacas creado por Cerdán de la mano de Leire Díez, fue recibido con una categórica frase: "Han soltado a Aldama, esto es un desastre". Fue entonces cuando Cerdán y Leire reforzaron su organización, según la Guardia Civil, con abogados. Y el miedo a Aldama tenía sus bases, pese a que desde el primer momento se le intentó restar credibilidad. Sánchez llegó a calificar como "menuda inventada" sus revelaciones.

El presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, le contó al juez detalles sobre la foto tomada junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto de presentación electoral en el que djo que el presidente le había dado las gracias por lo que estaba haciendo. "Me tienen informado de lo que haces y te doy las gracias", dice Aldama que le dijo el presidente del Gobierno.

Aldama confesó también qye de los beneficios obtenidos en operaciones como la venta de mascarillas durante la pandemia, tuvo que repartir cantidades significativas entre figuras de la trama. Aseguró haber destinado 250.000 euros a José Luis Ábalos y otros 10.000 euros a Koldo García, el asesor de confianza del exministro de Transportes. Pero no fue lo único: según Aldama, las peticiones de dinero iban más allá de las mascarillas.

Aparte de las comisiones directas, Aldama mencionó otros pagos en "especies". Entre estos bienes se incluían supuestamente, el chalet de Ábalos, un piso para su expareja Jésica, y el financiamiento de relaciones extramatrimoniales.

La respuesta del presidente del Gobierno fue más que comentada por espontánea. "Menuda inventada; poco menos que yo estaba esperando que este señor llegara al mitin para yo hacer a la estrategia de defensa de este personaje es la mentira", dijo el jefe del Ejecutivo, quien insistió en ese momento en que "las declaraciones de un presunto delincuente no merecen crédito ninguno". En el camino hasta hoy Ábalos ha caído en desgracia y espera sentencia junto a su mano derecha por el caso mascarillas junto a Koldo, SuperSantosCerdán, ya no lo es tanto y sigue imputado en diversos casos de corrupción, imputación de la que tampoco se ha librado el mismísmo Zapatero.