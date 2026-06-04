Las diligencias buscan pruebas de la posible conexión entre transferencias de fondos de un rescate público y la trama que investiga la Audiencia Nacional

La UCO afirma que Leire Díez hablaba de Pedro Sánchez cuando se refería al 'one'

Compartir







BilbaoAgentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido este jueves a la sede de Tubos Reunidos en Bilbao y a una planta en Amurrio (Álava) de la misma empresa para realizar un registro por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el marco del 'caso Leire Díez'.

De igual modo, la UCO también tienen orden de realizar un requerimiento de información en la sede de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). No hay previsto que se practiquen detenciones, según fuentes citadas por Europa Press.

La investigación en las oficinas de Tubos Reunidos por una pieza secreta del 'caso Leire'

Las diligencias están encaminadas a buscar pruebas de la posible conexión entre transferencias de fondos de un rescate público y la trama que investiga la Audiencia Nacional bajo el supuesto liderazgo del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Varios agentes de la UCO permanecen registrando las oficinas de Tubos Reunidos en Bilbao, con colaboración "en todo" de la compañía, según han confirmado fuentes cercanas a la empresa.

PUEDE INTERESARTE David Sánchez niega en su declaración que interviniera en la creación y adjudicación de su puesto de trabajo

En las oficinas de la calle Máximo Agirre de Bilbao, en cuyo exterior no se observa presencia de dispositivo del instituto armado, se encuentran "dos o tres agentes", según han explicado fuentes cercanas a la empresa, que está "colaborando en todo" con los investigadores.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La empresa Tubos Reunidos fue una de las señaladas en diciembre de 2025, tras la detención de la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, administrador de la empresa Servinabar y cercano a Santos Cerdán.

En aquel momento, los arrestos se enmarcaban en una investigación de la Audiencia Nacional sobre presuntos amaños en contratos de la SEPI supuestamente impulsados por Díez, Fernández y Alonso, que habrían formado un grupo de WhatsApp llamado 'Hirurok' para conseguir decisiones favorables a sus intereses en cinco licitaciones.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Una de ellas era, según el magistrado Antonio Piña, la concesión de un rescate otorgado por la SEPI a Tubos Reunidos por valor de 112,8 millones de euros, en el que se habría detectado la "intermediación" del grupo formado por Díez, Fernández y Alonso para que se otorgara esta ayuda, "percibiendo por ello un total de 114.950 euros a través de facturación, aparentemente mendaz, emitida por Mediaciones Martínez".