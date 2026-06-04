La 39 reuniones de Santos Cerdán y Leire Díez, según la UCO, que sus protagonistas reducen a solo 2

Tanto en sede judicial como en el Senado, Santos Cerdán como Leire Díez han negado haber tenido más de dos encuentros entre ellos

Exclusiva | Las conversaciones que prueban que Leire Díaz y Santos Cerdán se conocen desde hace mucho tiempo

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Para los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) que investigan la Operación Tíbet, la existencia de un coliderazgo criminal en la presunta trama destinada a frenar casos que afectaban al PSOE no ofrece dudas. Los investigadores sitúan a Santos Cerdán en la cúspide estratégica de la red y señalan a Leire Díez como la “fontanera” encargada de maniobrar para entorpecer causas judiciales contra el Gobierno, algo que el dirigente socialista negó en su comparecencia en el Senado.

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Cerdán y Díez niegan haberse visto en más de dos ocasiones

Pese a la defensa que Cerdán hizo de Díez ante la comisión parlamentaria, ninguno de los dos ha reconocido nunca la relación que, según la investigación, se concretó en al menos 39 reuniones. La exmilitante socialista siempre negó esa cercanía y llegó a asegurar que no existía “ninguna foto” de ambos juntos. Por su parte, Díez solo ha admitido dos encuentros.

En su declaración ante el juez, Santos Cerdán también reconoció únicamente esas dos reuniones, negando que llegaran a materializarse acuerdos. Su última negativa se produjo hace apenas tres días, cuando afirmó a la salida del juzgado que “no se hizo chantaje ni se hizo nada por el estilo”.

Ambos han intentado evitar cualquier vínculo público, pero lo cierto es que, cuando Leire Díez se dio de baja como militante de base, fue recibida —según su propio testimonio— por el entonces secretario de Organización del PSOE.